Le concept électrique Microlino : petit, chic et ambitieux pour l’Amérique !

Microlino élargit sa gamme avec un nouveau concept électrique, la Microlino Spider. Après le succès de la version Spiaggina, la marque présente au Salon de Bruxelles 2025 son concept décapotable. Ce modèle sans toit ni portes vise directement le marché américain et se positionne comme une alternative aux gros pick-up électriques.

La Microlino Spider Concept, un modèle au design élégant

Ce concept électrique pousse encore plus loin le minimalisme. Sans toit ni portes, la voiture adopte un arceau derrière les sièges et des flancs évidés. Cette conception donne une sensation de liberté, avec un look unique. Sa carrosserie chromaflair change de couleur en fonction de l’angle, entre violet, bleu et vert.

À l’intérieur, l’ambiance s’inspire du yachting, avec du bois sur le volant et les seuils de porte, et des sièges aux tons blancs et bleus. Cela donne à la Microlino Spider Concept une allure chic, loin des modèles plus rustiques. Cette version se distingue des autres mini-voitures électriques. D’habitude, elles privilégient la simplicité pour contenir les coûts. Ici, le luxe et la personnalisation sont au cœur du projet.

Une voiture « anti-Cybertruck » pour l’Amérique

Cette petite auto se positionne comme un « anti-pick-up truck » pour les routes américaines. Avec la Microlino Spider Concept, la marque veut offrir une alternative compacte aux géants électriques comme le Cybertruck. Selon le président de la marque, Wim Ouboter, l’objectif est de répondre aux besoins des 95 % des trajets urbains où les conducteurs sont seuls, sans transporter de charges lourdes.

La microcar électrique vise également le marché des voiturettes de golf, très populaire aux États-Unis. Son autonomie varie entre 93 et 228 km, selon la batterie choisie. Sa vitesse maximale est de 90 km/h. Bien que le modèle Spider soit encore un concept, Microlino espère séduire un public à la recherche d’une voiture petite, pratique et élégante.

