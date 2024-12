Kia innove avec son pick-up électrique : une réponse audacieuse aux défis du marché !

Kia a récemment annoncé la sortie imminente d’un pick-up 100 % électrique. Ce modèle viendra se positionner sur un marché américain déjà bien occupé par des acteurs comme Tesla et Rivian. Bien que la marque sud-coréenne n’ait pas encore officialisé cette version électrique, des indices semblent confirmer sa préparation pour 2025.

Un pick-up Kia 100 % électrique aux ambitions internationales

Kia a levé le voile sur son modèle hybride et thermique, le Tasman, un pick-up qui devrait arriver en 2025. La marque a initialement présenté le véhicule avec des moteurs à essence et diesel. Il a créé la surprise en n’offrant pas de version entièrement électrique, malgré la tendance générale du constructeur à électrifier ses conceptions. Ce manque d’annonce a pu décevoir les fans de Kia, mais cette dernière semble bel et bien préparer une version électrique.

Effectivement, Kia a récemment annoncé qu’un pick-up 100 % électrique allait prochainement sortir. Le responsable marketing de Kia pour l’Afrique du Sud, Christo Valentyn, l’a lui-même déclaré. Des apparitions du modèle à batterie sur les routes américaines ont confirmé cette information.

Si la version électrique du Kia Tasman suit l’exemple de l’EV9, un SUV électrique de Kia, le design sera sans doute moderne et épuré. Le pick-up devrait être légèrement plus petit que des modèles comme le Ford F-150 Lightning ou le Tesla Cybertruck. Ses dimensions devraient plutôt le placer dans le segment des Toyota Tacoma ou Hilux.

Une concurrence féroce sur le marché du pick-up électrique

Kia devra faire face à une concurrence redoutable sur le marché des pick-ups électriques. Des géants comme Tesla, Ford, Rivian ou GMC ont déjà lancé leurs modèles électriques. D’autres comme RAM prévoient également de se lancer prochainement. Ces véhicules sont attendus avec de puissantes capacités de charge. Ils promettent aussi des innovations techniques qui risquent de mettre la pression sur Kia. Il devra proposer un modèle aussi performant que ceux de ses rivaux.

La fabrication de ce futur pick-up 100 % électrique pourrait se faire dans la nouvelle usine américaine de Kia, située en Géorgie. Cela permettrait à la marque de se rapprocher du marché nord-américain, en forte demande de véhicules électriques. En revanche, l’arrivée du Kia Tasman en Europe semble incertaine pour l’instant. Ceci, malgré le fait que la marque commercialise le modèle dans plusieurs régions comme la Corée du Sud, l’Australie et l’Afrique du Sud.

La version hybride rechargeable pourrait accompagner le modèle thermique du Kia Tasman. Elle offrirait ainsi une alternative plus écologique et performante. Cette option permettrait à Kia de diversifier son offre et d’attirer un public plus large.

