Maximisez votre productivité avec UPDF Editor : la solution ultime pour éditer vos PDF

Les fichiers PDF sont devenus un format incontournable pour la gestion de documents numériques. Que ce soit pour les études, le travail, ou tout autre besoin personnel, ils restent omniprésents. Cependant, il est souvent nécessaire de les modifier, de les annoter, de les traduire ou même de les résumer. C’est là qu’un éditeur de PDF fiable et performant entre en jeu. Dans cet article, nous vous présentons UPDF Editor, une solution tout-en-un pour la gestion des PDF qui fonctionne sur macOS, iOS, iPadOS, PC et Android.

Cet outil se distingue par sa polyvalence et sa puissance. Il permet non seulement de lire et d’annoter des PDF, mais aussi de les éditer, de les synchroniser et de les convertir. UPDF Editor vous donne aussi la possibilité de crypter, de signer, d’organiser, de traduire et de résumer ce type de fichier. Il se caractérise également par son intégration transparente et fluide avec les fonctionnalités alimentées par ChatGPT. En effet, UPDF AI permet à ses utilisateurs de traduire, de résumer et d’expliquer facilement des PDF sur différentes plateformes.

Une seule licence UPDF Editor vous donne accès à l’éditeur sur plusieurs appareils : Mac, PC, iPhone, iPad ou appareil Android. Pour nos lecteurs, nous avons une offre spéciale exclusive : 63% de réduction sur UPDF Pro. Les détails de cette offre se trouvent à la fin de cet article.

Les fonctionnalités clés d’UPDF Editor

Parmi les fonctionnalités clés d’UPDF Editor se trouvent : l’édition et synchronisation, la lecture et annotation, la conversion, la protection ainsi que la gestion. Elles incluent également la fusion et la création de fichiers PDF.

Modification et synchronisation de PDF sur toutes sortes d’appareils

UPDF Editor vous permet de modifier un PDF sur Mac, Windows, iOS, iPad et Android. Vous pouvez éditer du texte, des images, des liens, des en-têtes et des pieds de page. De plus, avec la fonction UPDF Cloud, vous pouvez synchroniser vos PDF sur toutes vos plateformes.

Lecture et annotation de PDF

UPDF prend en charge l’ouverture et la lecture de PDF ainsi que l’affichage en diaporama. Vous pouvez afficher les documents en une seule page ou en deux pages, en défilement simple ou en défilement de deux pages. De plus, vous pouvez surligner ou souligner du texte, ajouter des commentaires, des notes adhésives, des tampons, des autocollants, des formes et des signatures aux PDF.

Conversion de PDF vers et depuis divers formats de fichier

UPDF prend en charge la conversion vers de nombreux formats, notamment :

Word ;

Excel ;

CSV ;

Powerpoint ;

Text ;

RTF ;

HTML ;

PDF/A ;

GIF ;

PNJ ;

JPEG ;

BMP, etc.

Ainsi, vous pouvez créer des PDF à partir d’images ou de Visio, de Word, de PowerPoint et d’Excel.

Protection des PDF pour une gestion sécurisée des documents

Vous pouvez protéger vos fichiers PDF en définissant un mot de passe d’autorisation et un autre d’ouverture.

Gestion des pages PDF

UPDF vous permet de réorganiser les pages, d’en supprimer, d’en insérer, de les diviser, d’en extraire et de les faire pivoter. Il vous donne aussi la possibilité de les remplacer facilement pour une gestion efficace du fichier.

Fusion de fichiers en un PDF unique

Vous pouvez combiner plusieurs fichiers en un seul PDF sans effort.

Création de formulaires PDF modifiables et remplissage

Remplir des formulaires PDF est un besoin quotidien pour de nombreuses personnes, qu’il s’agisse de remplir des formulaires de candidature, des questionnaires ou des enquêtes. UPDF offre une interface conviviale qui vous permet de créer et de remplir des formulaires PDF sans effort. Vous pouvez saisir du texte, des coches et même ajouter des signatures pour vous assurer que les formulaires remplis sont professionnels et précis.

Reconnaissance Optique de Caractères (OCR) sur les PDF

UPDF dispose d’une fonction OCR avancée pour numériser et convertir les PDF numérisés, les documents papier et les images en PDF consultables et modifiables. L’outil d’OCR peut détecter plus de 38 langues. De plus, vous pouvez procéder à l’OCR de fichiers PDF par lots et choisir parmi trois modes d’OCR différents pour obtenir les meilleurs résultats.

Fonction “UPDF AI »

UPDF PDF Editor est doté de plusieurs fonctions d’intelligence artificielle. Elle permet de résumer les documents, ce qui est utile pour comprendre rapidement les points clés de longs PDF. Vous pouvez obtenir un résumé concis du document sans avoir à lire chaque page. En outre, UPDF AI peut aider à expliquer des concepts complexes dans un PDF. Si vous rencontrez des termes peu familiers ou du jargon technique, il vous suffit de demander une explication dans l’interface de chat. UPDF AI prend également en charge la traduction des documents PDF.

Les points forts d’UPDF Editor

Le premier point fort de cet outil réside dans le fait qu’il prenne en charge plusieurs plateformes. En effet, UPDF Editor est accessible sur Windows, Mac, iOS et Android avec une seule licence. Ensuite, l’intégration de l’IA lui permet de résumer, d’expliquer et de traduire automatiquement le contenu des fichiers.

Par ailleurs, il s’agit d’une solution abordable pour tous vos besoins en matière de PDF. Enfin, cet outil fait régulièrement l’objet de mises à jour qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, garantissant que les utilisateurs bénéficient des meilleurs services tendances.



Comparaison Adobe Acrobat DC Standard Adobe Acrobat Pro DC UPDF Tarification 155,88 €/an 239,88 €/an 27,99 €/an47,99 €/perpétuel Travail sur les systèmes Windows seulement Windows, Mac, iOS et Android Windows, Mac, iOS et Android Caractéristiques Adobe Acrobat DC standard Adobe Acrobat Pro DC UPDF



Lire le PDF Ouvrir, afficher et lire des PDF ✅ ✅ ✅ Afficher un PDF sous forme de diaporama ❌ ❌ ✅





Annoter le PDF Surligner/Barré/Souligné/Commentaire de texte/zone de texte/légende de texte/note autocollante ✅ ✅ ✅ Autocollants ❌ ❌ ✅



Modifier le PDF Modifier du texte/des images/des liens dans un PDF ✅ ✅ ✅ Ajouter du texte enrichi par glisser-déposer ❌ ❌ ✅



Convertir PDF Conversion de PDF en Word, Excel, PPT, texte, RTF, HTML, XML et images (PNG, JPEG, TIFF) ✅ ✅ ✅ Convertir PDF en CSV, BMP, GIF ❌ ❌ ✅ ROC Conversion de PDF en Word, Excel, PPT, texte, RTF, HTML, XML et images (PNG, JPEG, TIFF) ❌ ✅ ✅

Autres caractéristiques Créer des PDF ✅ ✅ ✅ Compresser les PDF ✅ ✅ ✅ Protégez les PDF ✅ ✅ ✅

L’offre spéciale pour les lecteurs de Technplay : jusqu’à 58% de réduction

Pour faire simple, UPDF Editor est la solution ultime pour gérer et modifier vos PDF. Avec ses fonctionnalités polyvalentes, son intégration à l’IA, son accessibilité multiplateforme et ses mises à jour régulières, il devient un choix évident.

Ainsi, n’hésitez pas à choisir cet outil comme votre logiciel d’édition PDF préféré. Vous ne serez pas déçu par ses performances exceptionnelles. Pour nos lecteurs, il existe une offre exclusive disponible : jusqu’à 63 % de réduction sur UPDF Pro. Avec cette remise, vous ne paierez plus que 26,99 euros pour l’abonnement annuel et 41,99 euros pour la licence perpétuelle.

Par ailleurs, une licence UPDF peut être utilisée sur jusqu’à quatre appareils. De plus, cet outil offre une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait du programme. En participant à l’événement de septembre, vous aurez même la chance de gagner un prix d’une valeur de 599 dollars américains. Ne manquez pas cette offre exclusive et transformez votre expérience de gestion de PDF avec UPDF Editor dès aujourd’hui !