Marvel confirme : Les X-Men font leur entrée dans le MCU !

Nous avons la confirmation : les X-Men arrivent dans le MCU. Après des années de spéculations, Kevin Feige, le président de Marvel Studios, a lui-même fait une annonce officielle. La première étape de cette transition se fera avec l’apparition de Wolverine dans Deadpool & Wolverine. Mais accrochez-vous, car ce n’est que le début d’une évolution majeure pour le MCU !

Les X-Men font enfin leur entrée dans le MCU

Kevin Feige nous l’a confirmé lors du Disney APAC Content Showcase à Singapour. Selon lui, les mutants apparaîtront progressivement dans les films Marvel futurs. Bien entendu, il n’a pas précisé lesquels. Ceci dit, il a évoqué l’histoire de Secret Wars comme un tournant clé qui permettra d’introduire cette nouvelle ère pour les X-Men.

L’addition des X-Men dans le MCU est donc plus que jamais imminente. Ce moment marquera le retour tant attendu des personnages mutants dans des récits interconnectés avec les Avengers. Ils pourront également interagir avec d’autres figures emblématiques du MCU. À partir de là, on peut s’attendre à voir des figures familières rejoindre l’univers de Marvel. Cette idée ravit encore plus les fans qui, depuis des années, ont continué de rêver d’une telle fusion.

Quelles apparitions attendre dans les prochains films ?

Kevin Feige s’est retenu de dévoiler spécifiquement quels membres des X-Men apparaîtront en premier dans le MCU. Par contre, plusieurs indices laissent penser que cette transition pourrait s’effectuer à travers les productions majeures à venir. Parmi les films les plus attendus, nous avons Captain America: Brave New World, Thunderbolts et Les Quatre Fantastiques. Ces productions pourraient potentiellement voir des mutants faire leur apparition.

En revanche, je crois que l’apparition des X-Men se fera uniquement à partir de la phase 6 du MCU. Je pense notamment à Avengers : Doomsday et Avengers : Secret Wars, en 2026 et 2027. D’autres rumeurs évoquent également le retour de Deadpool et Wolverine, à la suite du succès de leur film. Et pourquoi pas l’apparition de Gambit, personnage qu’incarne Channing Tatum ? L’avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les X-Men sont prêts à prendre une place centrale dans le futur du MCU.

Kevin Feige says the next few Marvel Studios films will feature “some X-Men players that you might recognize.”



(via: @DEADLINE)

