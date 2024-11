Thunderbolts : Marvel dévoile un aperçu explosif et un secret bien gardé !

Lors de la D23 Brazil, Marvel a offert un nouvel aperçu exclusif du film Thunderbolts. La firme a ainsi donné aux fans un avant-goût de ce qui les attend. On y retrouve des personnages emblématiques comme Black Widow, Bucky Barnes et Red Guardian. La différence : on les verra cette fois dans des rôles d’antihéros.

Nouvel aperçu de Thunderbolts avec une équipe d’antihéros Marvel

Ce projet de Marvel s’annonce particulièrement prometteur et se démarque nettement de ses précédentes productions. Effectivement, il réunit une équipe qui s’écarte des conventions habituelles des super-héros. En outre, on a pu voir les premiers teasers à la Comic-Con de San Diego et on a obtenu des informations inédites lors de la D23 Brazil. Ces premiers aperçus de Thunderbolts ont déjà mis l’accent sur l’intensité du film Marvel.

Le 30 avril prochain, après la sortie de Captain America 4, Valentina Allegra de Fontaine recrute une équipe hétéroclite. Elle se compose de Yelena (Florence Pugh), Bucky (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), U.S Agent et Ghost. Ces personnages sont populaires pour leurs méthodes peu orthodoxes. Ils se retrouvent dans une mission dangereuse où l’action sera au cœur de la narration.

Des scènes particulièrement intenses se dévoilent dans le nouvel aperçu de Thunderbolts de Marvel. Dans celles-ci, on voit Bucky Barnes qui vole la vedette. Lors d’une poursuite dans le désert, ce dernier n’hésite pas à écraser ses ennemis avec une puissance brute. Cela n’a pas manqué de faire réagir positivement les spectateurs. Red Guardian a particulièrement remarqué son côté « cool ».

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1838203983141146766

L’apparition d’un personnage mystérieux dénommé Bob

Le nouvel aperçu du film Marvel Thunderbolts réserve encore des surprises. Après le départ de Steven Yeun, qui était censé incarner Sentry, Lewis Pullman rejoint l’équipe. Son personnage, Robert Reynolds, aka Sentry, est l’un des plus puissants de l’univers Marvel. Doté de capacités surhumaines, il soulève 100 tonnes sans effort et se déplace à une vitesse impressionnante. Ses pouvoirs incluent également l’émission de radiations lumineuses aussi puissantes que le soleil en plein midi.

Dans ces teasers, on a donc un aperçu de la force de Sentry dans Thunderbolts. Ceci dit, la narration devra cultiver le mystère autour de ce personnage pour maintenir l’intérêt des spectateurs. Naturellement, l’introduction d’un héros aussi puissant soulève une nouvelle question. Comment les autres personnages de l’équipe pourront-ils faire face à un tel adversaire ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.