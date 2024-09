Thunderbolts : pourquoi y a-t-il un astérisque dans le titre du film de Marvel ?

Pourquoi Marvel a ajouté un astérisque au titre « Thunderbolts »? Simple omission ou choix délibéré, essayons d’en apprendre davantage dans ce qui suit !

Si vous avez vu la bande-annonce de Thunderbolts, le nouveau film Marvel prévu pour cette année, vous avez sûrement remarqué un détail intriguant : un astérisque à la fin du titre. Cet ajout a piqué la curiosité des fans, qui se demandent ce qu’il peut bien signifier. Mais pourquoi un astérisque à la fin de Thunderbolts, alors que Marvel n’a jamais utilisé un tel symbole dans les titres de ses films auparavant ? Plongeons dans les théories et spéculations qui circulent autour de ce mystérieux symbole.

Thunderbolts : Une équipe d’Avengers dysfonctionnelle et bien plus encore ?

Après la sortie du trailer officiel de Thunderbolts, Kevin Feige, le président de Marvel Studios avait confirmé que l’astérisque se trouvant à la fin du titre de son prochain film fait officiellement partie de ce dernier. Du coup, on écarte la théorie d’une simple omission. Alors, que signifie ce symbole ? Interrogé sur le sujet, Feige est resté silencieux, laissant la place aux spéculations et théories en tout genre auprès des fans.

Parmi les théories les plus dominantes, l’astérisque à la fin du titre Thunderbolts pourrait faire allusion aux caractères uniques de ces super-héros atypiques. Il faut noter que cette version est une alternative des Avengers, loin des super-héros traditionnels ! Effectivement, après la chute de Tony Stark et de Steve Rogers à la fin de Avengers Endgame, l’équipe officielle des Avengers est dissout.

C’est là que la mystérieuse Contessa Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus se met en jeu. Elle va remplir ce vide en recrutant des anti-héros et des personnages marginaux pour devenir des super-héros, d’où la signification de l’astérisque.

Des Thunderbolts aux Dark Avengers : l’astérisque pourrait tout expliquer ?

Selon certains fans, les Thunderbolts pourraient aussi servir de couverture pour les Dark Avengers, d’où l’astérisque. Si nous nous référons aux Comics Marvel, après l’événement Secret Invasion, Norman Osborn a pris le contrôle de l’organisme de maintien de la paix (l’ancien SHIELD). Il a par la suite créé une équipe de faux héros appelée les Dark Avengers. L’équipe est composée d’Osborn lui-même, de Venom, de Bullseye et de Daken, le fils de Wolverine.

Leur objectif c’est de manipuler l’opinion publique et l’admiration des masses (ça ne vous rappelle pas quelqu’un dans The Boys ?). Du coup, la Valentina pourrait emprunter cette même voie, et créer son équipe d’Avengers mais dans une version beaucoup plus sombre. Pour quel but ? Nous ne le saurons qu’en visionnant le film très prochainement !

Et si l’astérisque signifie que les Thunderbolts sont les Secret Avengers ?

Une autre théorie qui pourrait également tenir la route concernant la présence de cet astérisque à la fin du titre Thunderbolts concerne les Secret Avengers. Dans les comics, cette équipe est fondée par Steve Rogers après la défaite de Norman Osborn et la fin de la période Dark Reign. Les Secret Avengers opèrent dans l’ombre, effectuant des missions secrètes pour protéger le monde sans attirer l’attention.

Dans le MCU, une version de cette équipe a déjà existé avec Captain America, Black Widow et Falcon. Si Marvel choisit d’adapter cette version des Avengers, les Thunderbolts pourraient être une équipe de héros opérant sous le radar, recrutés par Val pour accomplir des missions que personne d’autre ne peut ou ne veut assumer.

Bien que le mystère entourant cet astérisque soit encore entier, nous aimerons que Marvel adopte cette version plutôt héroïque pour captiver notre imagination. Quoi qu’il en soit, dans le MCU, on peut s’attendre à tout. Cet astérisque, bien qu’anodin, promet de jouer un rôle clé dans l’intrigue qui a suivre…

