Thunderbolts : tout ce qui se passe dans la bande-annonce expliquée

Après des hauts et des bas, le MCU est en pleine période de transition intense. Depuis les adieux émouvants aux Avengers dans Endgame, il faut croire que le paysage des super-héros a bien changé. Avec l’introduction de nouveaux visages comme les Quatre Fantastiques et les X-Men qui sont en pleine préparation, l’univers Marvel a besoin de protection.

Cette fois-ci, ceux ne seront pas les héros traditionnels qui vont sauver la mise. Et oui, une nouvelle équipe de « héros » va débarquer et ce n’est pas tout, elle est totalement dysfonctionnelle, ils sont les Thunderbolts ! Si vous avez vu la récente bande-annonce et qu’elle ne vous a pas laissé de marbre, voici ce qui se cache derrière ce trailer explosif !

Qui sont les Thunderbolts si nous nous référons à la bande-annonce ?

Dans l’univers Marvel, les Thunderbolts ne sont pas votre équipe de super-héros typique. Contrairement aux Avengers ou aux Gardiens de la Galaxie, ils ne sont pas formés de champions altruistes. Non, les Thunderbolts, ce sont les bad guys du MCU. Pour faire plus simple, ce sont les anciens méchants et des laissés-pour-compte qui tentent de se racheter ou, du moins, de survivre.

Ce sont des personnages que nous avons déjà vus dans divers coins du MCU, chacun avec un passif pas très net. Parmi eux, nous avons Yelena Belova (Florence Pugh) dans le rôle de la nouvelle Black Widow, Bucky Barnes (Sebastian Stan), alias le Soldat de l’Hiver et US Agent (Wyatt Russell).

Un petit spoiler sur l’intrigue de ce nouveau-né de MCU ?

Le trailer commence avec une ambiance intense, nous plongeant dans l’idée que cette équipe n’est pas là pour jouer selon les règles. Dès les premières images, on comprend que les Thunderbolts sont une solution de dernier recours. L’équipe est réunie pour faire le travail que personne d’autre ne peut ou ne veut pas faire. Celle qui tirera les ficelles en coulisse sera Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Nous l’avons déjà vu recruter des anti-héros de MCU comme US Agent dans Falcon et le Soldat de l’Hiver.

La bande-annonce des Thunderbolts nous montre également un aperçu de ces personnages sur le terrain. Red Guardian (David Harbour) apporte son côté comique mais brutal. Nous avons également Taskmaster (Olga Kurylenko) fait des merveilles avec ses compétences de combat, et Ghost (Hannah John-Kamen) semble toujours aussi imprévisible avec ses capacités d’intangibilité. La scène la plus mémorable du trailer ? Une confrontation explosive qui montre que cette équipe ne fait pas dans la dentelle.

Un Avengers « détruit », un monde à sauver

Ce qui rend les Thunderbolts si fascinants, c’est qu’ils comblent un vide laissé par la dissolution des Avengers. Le monde est en crise et les menaces continuent d’émerger. Alors que Captain America et Iron Man sont absents, il faut une nouvelle équipe pour prendre les rênes. C’est là que les Thunderbolts entrent en scène tout en marquant la fin de la phase 5 du MCU. Il faut croire que ce n’est pas un hasard si cette conclusion sera entre les mains de personnages aussi imparfaits !

En ce sens, les Thunderbolts posent une question fondamentale : que signifie être un héros quand tout ce qui te définit est ton passé de méchant ou de marginal ? Dans les comics, les Thunderbolts commencent souvent par tromper le monde, se faisant passer pour des héros alors qu’ils poursuivent leurs propres intérêts. Mais, ironiquement, c’est en prétendant être des héros qu’ils vont finir par devenir de véritables héros. Cette dualité est au cœur de l’ADN des Thunderbolts, et c’est probablement ce que le film va explorer.

Avec une bande-annonce remplie d’action, de tension et de personnages complexes, ce nouveau le film promet d’être un tournant majeur dans l’univers Marvel. Alors, préparez-vous à voir ces anciens méchants et marginaux se transformer en héros ou du moins à essayer d’en devenir. Une chose est sûre, le MCU connaître un revirement incomparable après leur passage…

