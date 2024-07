Les Quatre Fantastiques : la bande annonce a leaké ! Découvrez les premières images volées

C'est maintenant officiel, Marvel Studios a partagé les premières images de pré-production des Quatre Fantastiques.

Les fans au Comic-Con ont eu droit à la diffusion sur grand écran de « First Steps » hier soir et, inévitablement, il y a eu une fuite en ligne ! Découvrons ensemble plus en détails ce qu'il en est.

Une projection inédite dans le Hall H du Comic-Con

Il fut un temps où les studios de cinéma partageaient rarement les séquences projetées dans le Hall H du Comic-Con avec les fans en ligne. Mais il y a c'est ce qui s'est produit. Eh oui ! Les personnes présentes ont eu droit à la diffusion du prochain film de Marvel. Il s'agit des premières images du nouveau Quatre fantastiques. La sortie du film est prévue pour le 25 juillet 2025.

Après la stupeur que la bande-annonce de Suicide Squad a provoquée en 2015, le Comic-Con est deux fois plus fréquenté. En effet, ce fut sans précédent à l'époque. Et depuis, le public est habitué à ce que des avant-premières soient diffusées sur les médias sociaux juste après leur première à San Diego.

Les premières images de Captain America et des Quatre fantastiques

Hier soir, Marvel Studios a donc présenté Captain America : Brave New World, Thunderbolts* et Les Quatre Fantastiques : First Steps. Les premières images de chacun de ces films ont été diffusées en vidéo!

On y voit Reed Richards joué par Pedro Pascal expliquer les dimensions parallèles à un groupe d'enfants. Il a des tempes grises comme dans le comic. On y voit également l'équipe dans ses combinaisons spatiales bleues avant d'avoir des super-pouvoirs, le Fantasticar traversant New York. Et vous avez le Baxter Building et la Chose dans un jeu télévisé.

Un superbe casting

Marvel Studios a annoncé que Pedro Pascal est le nouveau Reed Richards ou Mister Fantastic. Puis, vous avez Vanessa Kirby en tant que Sue Storm ou la Femme invisible. On poursuit avec Joseph Quinn qui joue Johnny Storm ou la Torche humaine.

Et enfin, on a Ebon Moss-Bachrach dans le rôle de Ben Grimm ou La Chose. Ce seront les acteurs principaux de ce nouveau film que Marvel espère être un succès.

Sinon, on retrouvera également Ralph Ineson dans le rôle de Galactus, Julia Garner dans celui de Shalla-Bal ou The Silver Surfer, ainsi que Paul Walter Hauser, John Malkovich et Natasha Lyonne dans des rôles mystérieux.

Galactus est de la partie !

Bien entendu, une grande partie des scènes cachées est restée dans l'ombre. Mais on y voit le géant Galactus ! A l'image, il est fidèle à la bande dessinée. L'histoire voit Galactus et le Surfeur d'argent prendre la Terre pour cible et la détruire.

Et après que la première famille de Marvel s'est envolée dans l'espace, on le voit regarder par la fenêtre d'un gratte-ciel. Les fans supposent que c'est la base de l'équipe. Mais il va falloir attendre le film pour en savoir plus sur le synopsis réel.

Quoi qu'il en soit, ces premières images annoncent du lourd. Le réalisateur Matt Shakman a travaillé avec Josh Friedman, co-scénariste d'Avatar : The Way of Water, et Cam Squires, de Wanda Vision, sur le scénario de Les Quatre Fantastiques : First Steps. Puis, Eric Pearson (Black Widow) s'est récemment joint à eux pour peaufiner le scénario.

