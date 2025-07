Superman est de retour au cinéma et ça va faire beaucoup de bruit !

Quand on entend parler de Superman, on pense immédiatement au héros qui incarne la justice depuis des générations. Ce super-héros a en effet gardé son aura intacte, malgré les années passées. Et ce 2025, il revient sur l’écran avec un nouveau souffle, sous la direction d’un réalisateur à succès. Eh oui, Superman est de retour et cette fois avec une force renouvelée qui ancrera encore plus sa légende pour les générations à venir.

James Gunn donne un grand coup de neuf à l’homme d’acier

James Gunn, connu pour Guardians of the Galaxy et The Suicide Squad (2021), dirige ce reboot ambitieux. En effet, ce film marque le lancement du DC Studios, co-piloté par Gunn et Peter Safran. David Corenswet incarne Clark Kent avec un mélange d’humanité et de force. En ce sens, Superman est de retour avec une énergie fraîche qui renouvelle le personnage.

Cela dit, le film ne se limite pas à un simple lifting visuel. Gunn réussit en fait, à équilibrer parfaitement les scènes d’action spectaculaires avec des moments plus sensibles et humoristiques. Cette combinaison apporte un ton léger sans sacrifier la profondeur du récit. Et une telle version séduit assurément autant les fans historiques que les nouveaux venus.

Un héros qui reste fidèle à ses valeurs

Superman a été créé en 1938 pour défendre les opprimés et lutter contre l’injustice. Le film rappelle cette origine en mettant en avant ses valeurs de vérité et de justice. C’est pourquoi Superman est de retour fidèle à ces idéaux, même dans un monde plus complexe et divisé.

Mais la nouvelle histoire montre aussi les défis modernes. Lex Luthor, incarné par Nicholas Hoult, manipule en effet, les médias pour semer le doute sur le héros. Et en parallèle, un dirigeant autoritaire d’Europe de l’Est propage la peur à travers la propagande. Mais malgré tout, Superman garde sa mission d’espoir et de protection intacte.

Superman est de retour et il ne vient pas seul cette fois-ci

Le film présente la Justice Gang, un groupe de métahumains soutenu par un milliardaire. Parmi eux, Nathan Fillion joue Guy Gardner alias Green Lantern, reconnaissable par son style unique. Rex Mason, Metamorpho, Mister Terrific et Hawkgirl complètent cette équipe surprenante. Ainsi, Superman est de retour dans un univers élargi et vivant.

En parallèle, Clark Kent travaille au Daily Planet avec Perry White, Jimmy Olsen, Cat Grant, Steve Lombard et Ron Troupe. De son côté, Lois Lane, incarnée par Rachel Brosnahan, est une journaliste forte et indépendante. Elle apporte une dimension humaine au récit, préparant le terrain pour les aventures à venir.

