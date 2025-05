Avengers Doomsday : Bucky Barnes pourrait incarner  » Revolution  » face à Dr. Doom

Bucky Barnes, connu sous le nom de Soldat de l’Hiver (Winter Soldier), a toujours été un personnage complexe dans l’univers Marvel, et on le reverra dans Avengers Doomsday.

En effet, depuis ses débuts en tant que second de Captain America en 1940, il a traversé des épreuves qui ont profondément marqué sa vie personnelle et sa philosophie. Et désormais, c’est un personnage évolué auquel on a droit. Mais revenons un peu sur ce que disent les comics.

“Revolution”, le résistant

C’est dans Thunderbolts : Doomstrike #4 qu’on entend parler de “Révolution”. Ce personnage se positionne au cœur de l’opposition à la domination du monde par le Sorcier Suprême incarné par le Docteur Fatalis.

Ce dernier tente de convaincre Bucky Barnes que ses actions sont justes et apportent paix et prospérité dans l’univers. Mais le Winter Soldier, avec ses Thunderbolts, incarne tout ce que Fatalis cherche à éliminer.

L’un des pires méchants de Marvel a donc complètement chamboulé la Terre voilà pourquoi Bucky Barnes abandonne alors son titre de Soldat de l’Hiver. C’est pour se battre pour la liberté contre un tyran qui cherche à asservir le monde.

C’est un changement qui symbolise un nouveau chapitre dans son parcours tumultueux. Et aux yeux du Docteur Fatalis, Revolution est un symbole d’anarchie et de chaos.

L'ancien Winter Soldier, Bucky Barnes, se faisant désormais appeler Révolution, fait appel à la comtesse Valentina Allegra de Fontaine pour reformer les Thunderbolts.

Leur mission : abattre Crâne Rouge !



Un changement de nom chargé de signification

Le changement de nom de Bucky Barnes en “Revolution” est donc censé se produire après Avengers Doomsday si on suit les comics. Il représente une prise de pouvoir après une vie de manipulation et de lavage de cerveau.

En effet, vu que Fatalis cherche à éliminer toute notion de liberté, il se heurte à Bucky et son équipe. Revolution incarne la lutte pour l’autonomie et la résistance. Cependant, Fatalis n’hésite pas à affirmer que ce personnage ne fait que créer l’illusion de la liberté. Et ce questionnement reste en suspens, dans le MCU durant un long moment.

Comment Bucky Barnes évoluera après Avengers Doomsday ?

Depuis que la mémoire de Bucky Barnes est revenue, il oscille entre l’ombre et la lumière. C’est pourquoi comparé à Captain America c’est un héros sombre. Il est presque toujours impliqué dans des actions violentes, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale ou en tant que soldat de l’hiver.

En un sens, l’appellation de révolutionnaire prêt à tout pour renverser un mal enraciné lui convient bien, même si cela implique de recourir à la violence.

L’anarchie comme outil de lutte

Avant Avengers Doomsday,Thunderbolts met alors en lumière le dilemme moral auquel Bucky Barnes est confronté. Si l’anarchie et le chaos sont des concepts habituellement rejetés par les super-héros, pour Barnes, ils sont parfois nécessaires pour combattre un mal puissant.

En, l’occurrence, le nom de Revolution est assez lourd de signification. Cela implique un changement par la déstabilisation. Bucky se retrouve à la croisée des chemins. Il doit naviguer entre ses idéaux et les méthodes qu’il choisit d’employer.

De son côté, Docteur Fatalis, tente de briser le mental de Bucky par la torture, mais il échoue. Sa résilience est en effet incroyable. Dans les comics on voit alors la fin de Doomstrike où Bucky est libéré par ses alliés, prêt à en découdre contre Dr. Doom.

