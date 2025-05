Thunderbolts* : Les acteurs révèlent une scène post-crédit coupée au montage

Deux stars de Thunderbolts* nous ont révélé l’existence d’une scène post-crédit qu‘ils auraient coupée du film, qu’avons-nous manqué ?

Les séquences post-génériques du MCU réservent souvent des surprises. Mais cette fois, c’est une scène post-crédit coupée de Thunderbolts* qui fait parler d’elle. Sebastian Stan et Wyatt Russell eux-mêmes en ont parlé. Ils auraient supprimé un moment comique entre Bucky et John Walker du montage final… et c’est presque dommage.

Une blague Marvel qui ne verra jamais le jour

La révélation a eu lieu cours d’une interview avec Rotten Tomatoes. Stan et Russel ont raconté qu’ils avaient tourné une courte scène humoristique à la toute fin. Elle a malheureusement été coupée et n’a pas fini dans les scènes post-crédits du film Thunderbolts*.

Alors que le vaisseau des Quatre Fantastiques apparaît dans le ciel, Bucky demande : « C’est quoi ce chiffre ? ». Walker réplique alors : « C’est le chiffre quatre », façon sketch de Leslie Nielsen. Cette vanne absurde serait alors la fameuse scène post-crédit qu’ils ont coupée du film. Elle est complètement hors ton, et Russell est finalement content de la voir écartée. Selon lui, elle aurait instantanément fait détester son personnage au public.

Stan s’est tout de même dit « triste que ce ne soit pas dedans ». Malgré tout, les deux acteurs ont reconnu qu’ils ont bien fait de couper cette scène post-crédit de Thunderbolts*. De fait, ce moment risquait de briser l’intensité dramatique. Après tout, on parle de l’introduction des Quatre Fantastiques dans le MCU. Marvel ne voulait probablement pas parasiter cet événement par une blague trop légère.

Une scène post-crédit trop décalée, coupée de Thunderbolts*

D’un point de vue narratif, la scène post-générique du film joue un rôle central. Elle confirme que l’opinion publique perçoit les anciens anti-héros comme les « Nouveaux Avengers ». En parallèle, cette scène post-crédit coupée de Thunderbolts* annonce les Quatre Fantastiques avant leur film First Steps cet été. Insérer une réplique comique à ce moment précis aurait pu nuire à l’impact de cette double révélation.

D’autant plus que les téléspectateurs critiquent régulièrement Marvel pour son excès d’humour dans des moments importants. Ici, les studios ont préféré la retenue au clin d’œil rigolo. Et franchement, je trouve que le fait d’avoir coupé cette scène post-crédit de Thunderbolts* n’est pas forcément une mauvaise décision. Reste à espérer qu’elle finira dans les bonus ou les bloopers du Blu-ray, histoire de ne pas totalement nous en priver !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn