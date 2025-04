Thunderbolts*, le secret derrière ce petit (*) astérisque veut dire ceci

Le film Thunderbolts* sortira bientôt en mai 2025, mais beaucoup de mystère plane encore sur cette production comme le drôle d’astérisque près du nom de l’équipe de héros. Or, il a une signification bien particulière.

Et pour émoustiller les fans à ce sujet, Marvel Studios a réussi à susciter leur attention en organisant des projections spéciales à travers les États-Unis. Voici ce qu’on peut dire sur le sujet.

Une stratégie de promotion audacieuse de Thunderbolts*

Depuis la sortie d’Iron Man en 2008 à Avengers Endgame en 2019, le MCU a littéralement fasciné le grand public. Mais depuis la sortie de The Marvels en 2023, le succès de cette franchise s’est beaucoup affaibli.

Voilà pourquoi, la prochaine parution de Thunderbolts* avec un astérisque compte bien faire remonter la pente aux studios. C’est pourquoi, ils ont mis le paquet pour sa promotion. Avant sa sortie on a déjà eu droit à Captain America & The Winter Soldier en 2021, What if… et même le film Black Widow cette même année. Dans ces productions, on voit déjà les personnages en action.

Et cette fois, pour être sûr que personne ne soit déçu, même les scènes post-crédits ont même déjà été dévoilées. C’est une attention qui n’est pas toujours accordée à la presse lors des premières projections. Cette démarche a conduit à une tonne de spoilers sur les réseaux sociaux notamment en ce qui concerne l’astérisque dans Thunderbolts*.

Ladies and Gentlemen… THE THUNDERBOLTS* ⚡️



The cast and director of Marvel Studios' #Thunderbolts* stun at the European Premiere! Only in theaters May 2. pic.twitter.com/zsHjARNL4z — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2025

L’astérisque mystérieux sur le Thunderbolts* veut dire …

Depuis plusieurs mois, les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) se demandent que signifie l’astérisque dans le titre Thunderbolts.

Il n’était pas présent lors de l’annonce initiale du film. C’est pourquoi, son ajout a rapidement alimenté les rumeurs. Par la suite, sur les réseaux sociaux, des insiders ont suggéré que cet astérisque signifiait « New Avengers » (nouveaux Vengeurs).

Et il s’avère qu’ils avaient raison. L’astérisque dans le titre de Thunderbolts fait effectivement référence aux New Avengers. Et l’équipe aurait reçu ce nom dans une carte où on mentionne aussi l’apparition du personnage « Bob » interprété par Lewis Pullman.

Les origines des New Avengers un héritage riche et complexe

Le concept des Nouveaux Vengeurs a été introduit pour la première fois par Brian Michael Bendis après l’événement marquant Avengers Disassembled. Avec la disparition de l’équipe originelle et le manoir des Avengers en ruine, Captain America et Iron Man ont pris les rênes d’un groupe de héros très différent. Ils comprennent des personnages emblématiques tels que Spider-Man, Luke Cage, Wolverine et The Sentry.

Mais le fait que les « Thunderbolts » soient en réalité les Nouveaux Vengeurs s’inscrit parfaitement dans la continuité du MCU. Cela pourrait également signifier que le film se présente comme une œuvre autonome.

Une équipe d’anti héros: des personnages complexes et captivants

Dans Thunderbolts* avec l’astérisque, Marvel Studios réunit une équipe peu conventionnelle d’antihéros. On a Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster et John Walker.

Après avoir été piégés dans un plan mortel orchestré par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés-pour-compte désabusés se lancent dans une mission périlleuse qui les confronte aux aspects les plus sombres de leur passé.

La dynamique de ce groupe dysfonctionnel soulève alors des questions intrigantes : parviendront-ils à surmonter leurs différends pour trouver la rédemption, ou leur quête les déchirera-t-elle davantage avant qu’il ne soit trop tard ?

Un casting étoilé et des performances prometteuses

La distribution de Thunderbolts est menée par Florence Pugh, qui incarne Yelena Belova, aux côtés de Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes, David Harbour en Red Guardian, et Wyatt Russell en U.S. Agent.

Le film met également en vedette Hannah John-Kamen dans le rôle de Ghost, Olga Kurylenko en Taskmaster, Julia Louis-Dreyfus en Valentina Allegra de Fontaine, et Lewis Pullman dans le rôle de « Bob ».

Écrit par Eric Pearson, Lee Sung Jin et Joanna Calo, et réalisé par Jake Schreier, Thunderbolts promet d’être une œuvre captivante qui explore les nuances de ses personnages tout en s’inscrivant dans l’univers plus vaste du MCU.

Les fans peuvent maintenant marquer leurs calendriers. Thunderbolts* est prévu pour sortir en salles le 2 mai 2025. Avec une campagne de promotion audacieuse et un casting impressionnant, le film s’annonce comme un événement incontournable pour les amateurs de l’univers Marvel.

