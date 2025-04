Mai 2025 nous réserve des surprises : Voici les 10 films à ne pas rater !

Parmi la longue liste de films qui sortent en mai 2025, en voici 10 que vous devriez absolument voir dès qu’ils seront en salle !

Avec un calendrier de sorties exceptionnel, mai 2025 s’annonce comme un mois grandiose pour les cinéphiles. Des blockbusters explosifs à des drames émouvants, on y trouve d’ailleurs une diversité qui satisfera tous les goûts. Voici un tour d’horizon des 10 films attendus en 2025 qui sortent au cinéma ce mois de mai et pourquoi ils doivent absolument figurer sur votre liste.

Shadow Force, un mélange explosif de drame et d’action

Sortant le 2 mai, Shadow Force suit un couple, incarné par Kerry Washington et Omar Sy (de la série Lupin). Les deux doivent se défendre contre des anciens ennemis prêts à détruire leur famille. Vous aimez les récits intenses avec une touche émotive ? Alors, ce thriller figure parmi les 10 films à ajouter à votre liste en mai. Avec son intrigue mêlant vengeance et amour parental, il comporte autant d’émotions que d’action pure. Il saura vous séduire à coup sûr !

Thunderbolts de Marvel, un des 10 films qui sortent en mai

Ce long-métrage intitulé Thunderbolts, qui sortira le 2 mai 2025 aux États-Unis, est la dernière production de Marvel Studios. On y retrouve d’ailleurs un casting de super-héros et anti-héros. Le film explore les dimensions morales d’une équipe particulière, ce qui en fait une des 10 nouveautés à anticiper ce mois de mai. Rempli d’action, d’humour et de nuances psychologiques, Thunderbolts solidifiera sûrement le succès de Marvel au box-office.

Fight or Flight, une action à haute altitude

Prévu pour le 9 mai, c’est un thriller d’action haletant avec Josh Hartnett. Il jouera le rôle d’un mercenaire chargé de protéger une cible très convoitée à bord d’un avion. Beaucoup comparent par ailleurs Fight or Flight à des films comme Bullet Train. On pourra néanmoins y voir des séquences de combat spectaculaires et une tension qui atteint des sommets. Il s’inscrit à juste titre dans la liste des 10 films à voir en mai, avec son rythme frénétique et un casting solide.

Hurry Up Tomorrow, un autre film en salles ce mois de mai

En salles le 16 mai, c’est un projet de The Weeknd réalisé en tandem avec Trey Edward Shults (Waves). Ce thriller stylisé, porté par Jenna Ortega et Barry Keoghan, explore une relation passionnelle et destructrice sur fond de musique envoûtante. Elle est d’ailleurs tirée du dernier album du chanteur. La production se distingue par son esthétique singulière et son ancrage personnel. C’est l’un des 10 meilleurs films à voir en mai, car on y découvrira une expérience sensorielle unique..

Destination Finale : Bloodlines, la terreur modernisée

Le 16 mai marque par ailleurs le retour de la franchise culte avec Destination Finale : Bloodlines. Cette fois, le scénario suit une étudiante hantée par des visions cauchemardesques liées au destin macabre de sa famille. Avec son teaser sanglant ainsi que ses pièges mortels toujours plus inventifs, les fans de frissons ne seront pas déçus. Ce nouvel opus, qui est un des 10 films qui sortent ce mois de mai, fournira une montée d’adrénaline tout en honorant l’héritage de la franchise.

Mission : Impossible — Le Jugement Dernier, la fin d’une saga

La saga Mission : Impossible atteint son apogée avec Le Jugement Dernier. Ce dernier volet sort en fait le 21 mai et fait partie des 10 meilleurs films à voir. Il a d’ailleurs tout pour clôturer la série avec style. Tom Cruise, fidèle à lui-même, continue de repousser les limites avec des cascades encore plus audacieuses. Attendez-vous à une expérience immersive où action, suspense et twists se réunissent pour une conclusion mémorable.

Friendship, un film de comédie noire qui sort en mai

Prévu pour le 23 mai, Friendship est un long-métrage produit par A24. Il nous plonge dans un drame singulier où l’amitié masculine est explorée sous un angle sombre et humoristique. Avec un style visuel unique et des dialogues incisifs, ce film fait aussi partie de la liste des 10 meilleures œuvres à regarder ce mois de mai. Il devrait séduire les fans de comédies atypiques et des œuvres précédentes d’A24, dont The Lobster ou Uncut Gems.

La nostalgie prend vie avec le Live-Action de Lilo & Stitch

Disney continue de réimaginer ses plus grands classiques. Cette fois, c’est au tour de Lilo & Stitch de briller dans une adaptation live-action qui sera en salles dès le 23 mai. Fidèle à l’original, le film – un des 10 meilleurs qui sortent en mai – va recréer des moments magiques. Il intègrera également de subtils ajouts modernes. Préparez-vous à une explosion de couleurs, d’émotions et de rires avec ce duo intemporel.

Karate Kid : Legends, parmi les 10 films à voir ce mois de mai

Le 30 mai, préparez-vous à un retour aux racines avec Karate Kid : Legends. Ralph Macchio et Jackie Chan reprennent leurs rôles iconiques pour guider un nouveau jeune talent, Li Fong, dans une compétition intense. Les scènes d’arts martiaux chorégraphiées avec élégance et des moments chargés d’émotions en font un des 10 films immanquables en mai. Il a tout pour vous plaire, que vous soyez nostalgique ou novice à la franchise.

Bring Her Back, un chef-d’œuvre qui réinvente l’horreur

Parmi les 10 films que l’on pourra voir en mai, Bring Her Back est aussi un des plus intéressants. Il mêle en outre horreur classique et intrigues psychologiques. Réalisé par les frères Philippou (Talk to Me), il raconte l’histoire d’une femme qui veut sauver ses enfants après avoir assisté à une série de rituels terrifiants. Avec des scènes glaçantes et une tension palpable, les amateurs de sensations fortes trouveront ici de quoi se délecter. Bring Her Back sort par ailleurs le 30 mai aux États-Unis.

