The Weeknd lève enfin le voile sur son film avec Jenna Ortega

Le mois de septembre 2024 marque un tournant pour The Weeknd. Il dévoile son projet le plus ambitieux à ce jour. En parallèle de la sortie de son prochain album Hurry Up Tomorrow, l’artiste canadien prépare un thriller psychologique captivant. Le fameux film de The Weeknd mettra en vedette deux stars montantes : Jenna Ortega et Barry Keoghan.

Un projet audacieux qui mêle musique et cinéma

Hurry Up Tomorrow est le sixième album du chanteur. Il s’inscrit dans la lignée de ses précédents opus After Hours (2020) et Dawn FM (2022). Ces deux projets avaient exploré des sonorités influencées par le R’n’B et la pop des années 80. Quant au nouvel album de The Weeknd, il ne déroge pas à la règle et, en bonus, il contiendra un film avec Jenna Ortega.

Dès le mois de septembre 2024, les fans découvriront le premier single, Dancing in the Flames. Ils accèderont également à plusieurs autres morceaux inédits qui figureront sur le disque. Ce projet est l’aboutissement d’une trilogie musicale qui plonge les auditeurs dans un univers sonore à la fois mélodique et introspectif.

Quel est donc le rôle de Jenna Ortega dans ce projet de The Weeknd ? Pour le clip du single, il a opté pour une approche innovante en tournant la vidéo entièrement avec un iPhone 16. C’est une tendance que plusieurs autres artistes, comme Olivia Rodrigo et Lady Gaga, ont déjà adoptée. Le film à venir s’inspire de l’univers de l’album. Il promet de pousser encore plus loin l’expérience sensorielle avec une touche cinématographique unique.

Un film de The Weeknd avec Jenna Ortega et Barry Keoghan

Le film inspiré de Hurry Up Tomorrow s’annonce comme un thriller psychologique palpitant. Il met en scène deux acteurs de talent. D’une part, Jenna Ortega, la star de Mercredi, et d’autre part, Barry Keoghan, qu’on a récemment remarqué dans Saltburn. Les détails de l’intrigue sont encore flous, mais le film explorera les thèmes sombres et profonds de l’album. Il s’appuiera également sur l’ambiance mystérieuse et mélancolique qui caractérise l’univers de The Weeknd.

The Weeknd partagera l’affiche avec Jenna Ortega et Barry Keoghan dans son nouveau film Hurry Up Tomorrow, selon @DEADLINE.



Ce film, inspiré de son prochain album portant le même titre, sera diffusé dans les salles du monde entier. pic.twitter.com/IkvauNJCCW — Le Club (@Leclubofficiel) November 4, 2024

Avec une date de sortie prévue pour 2025, ce film de The Weeknd avec Jenna Ortega fait déjà parler de lui. De plus, il combinera la musique envoûtante du chanteur et le jeu d’acteurs de Jenna Ortega et Barry Keoghan. Tout cela fait de ce projet un des des films les plus attendus de l’année.

