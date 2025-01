Fight or Flight : Josh Hartnett déchaîné dans un Bullet Train version avion

Le nouveau projet de Josh Hartnett (Black Mirror) est décrit comme une version « Bullet Train dans un avion ». Après plusieurs années de rôles discrets, l’acteur refait effectivement parler de lui avec ce film d’action explosif intitulé Fight or Flight. Le long-métrage promet une série de combats tendus et une bonne dose d’humour noir.

Un film qui fait penser à Bullet Train, mais dans un avion

Fight or Flight suit l’histoire de Lucas Reyes, un mercenaire qui se retrouve embarqué dans un avion rempli de tueurs. Sa mission : retrouver et protéger une femme, cible des assassins à bord. Le cadre est aussi restreint que l’intérieur d’un avion et l’action s’intensifie rapidement, ce qui offre des scènes de combat en huis clos particulièrement tendues. Le film semble puiser son inspiration dans Bullet Train (2022) de David Leitch, mais cette fois, l’action se déroule dans les airs.

Josh Hartnett incarne le personnage principal dans ce film qui ressemble à Bullet Train dans un avion. Il est célèbre pour ses rôles dans Halloween 20 ans après et plus récemment Oppenheimer de Christopher Nolan. L’acteur semble avoir retrouvé sa verve. De fait, il offre une performance dynamique où le second degré et l’humour noir se mêlent à la violence pure. Son look un peu particulier renforce l’aspect légèrement décalé du film et donne un ton irrévérencieux à l’ensemble.

Une production prometteuse avec un casting solide

James Madigan dirige ce film qui s’apparente à un Bullet Train dans un avion. Il est expérimenté en tant que réalisateur de seconde équipe, avec des films comme G.I. Joe : Conspiration et Snake Eyes à son actif. En plus de Hartnett, le long-métrage met en scène des acteurs comme Katee Sackhoff (Battlestar Galactica et The Mandalorian). On y retrouve également Marko Zaror (John Wick 4). Charithra Chandran (La Chronique des Bridgerton), se glissera quant à elle dans le rôle d’une hôtesse de l’air.

Thunder Road, la société à l’origine de la franchise John Wick, produit ce Bullet Train dans un avion. Le film ne manque donc pas de se placer sous le signe de l’action pure et de l’intensité. Avec des combats, des scènes de tension et un décor confiné à bord d’un avion, Fight or Flight saura sans doute captiver les amateurs de films nerveux et décalés. Le film sort le 6 février 2025 au Royaume-Uni, avec une diffusion probable dans d’autres marchés internationaux.

