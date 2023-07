Oppenheimer : la distribution complète du film de Nolan

La distribution principale d’Oppenheimer est composée de noms majeurs et de talents. Voici l’ensemble du casting intégral.

Cillian Murphy jouant J. Robert Oppenheimer

Dans la distribution d’Oppenheimer et jouant le premier rôle, il y a Cillian Murphy. Il s’est fait connaître en jouant dans l’un des meilleurs films de zombies de tous les temps, 28 jours plus tard. Depuis, il a enchaîné les films à suspense tels que Retour à Cold Mountain, Red Eye et Sunshine.

Emily Blunt jouant Katherine « Kitty » Oppenheimer

Emily Blunt est connue pour son rôle emblématique dans l’une des meilleures comédies, « Le Diable s’habille en Prada ». Elle a également joué Mary Poppins dans la suite en live-action de Disney et a brillé dans Edge of Tomorrow.

Matt Damon jouant Leslie Groves

Matt Damon est célèbre pour son rôle de Jason Bourne dans la saga des films d’espionnage. Il a également joué dans Interstellar de Christopher Nolan.

Robert Downey Jr. jouant Lewis Strauss

Robert Downey Jr. est connu pour son rôle de Tony Stark / Iron Man dans l’univers cinématographique Marvel. Il a également joué dans les films de Sherlock Holmes de Guy Ritchie.

Florence Pugh jouant Jean Tatlock

Florence Pugh a connu une ascension fulgurante avec Fighting with My Family, Midsommar et Les Filles du Docteur March. Elle a également rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Yelena Belova et jouera dans Dune 2.

Tous les acteurs de soutien et leurs personnages :

• Josh Hartnett jouant Ernest Lawrence

• Casey Affleck jouant Boris Pash

• Rami Malek jouant David Hill

• Kenneth Branagh jouant Niels Bohr

• Benny Safdie jouant Edward Teller

• Dylan Arnold jouant Frank Oppenheimer

• Gustaf Skarsgård jouant Hans Bethe

• David Krumholtz jouant Isidor Isaac Rabi

• Matthew Modine jouant Vannevar Bush

• David Dastmalchian jouant William L. Borden

• Tom Conti jouant Albert Einstein

• Michael Angarano jouant Robert Serber

• Jack Quaid jouant Richard Feynman

• Josh Peck jouant Kenneth Bainbridge

• Olivia Thirlby jouant Lilli Hornig

• Dane DeHaan jouant Kenneth Nichols

• Danny Deferrari jouant Enrico Fermi

• Alden Ehrenreich jouant un assistant du Sénat

• Jefferson Hall jouant Haakon Chevalier

• Jason Clarke jouant Roger Robb

• James D’Arcy jouant Patrick Blackett

• Tony Goldwyn jouant Gordon Gray

• Devon Bostick jouant Seth Neddermeyer

• Alex Wolff jouant Luis Walter Alvarez

• Scott Grimes jouant le conseiller

• Josh Zuckerman jouant Giovanni Rossi Lomanitz

• Matthias Schweighöfer jouant Werner Heisenberg

• Christopher Denham jouant Klaus Fuchs

• David Rysdahl jouant Donald Hornig

• Guy Burnet jouant George Eltenton

• Louise Lombard jouant Ruth Tolman

• Harrison Gilbertson jouant Philip Morrison

• Emma Dumont jouant Jackie Oppenheimer

• Trond Fausa Aurvåg jouant George Kistiakowsky

• Olli Haaskivi jouant Edward Condon

• Gary Oldman jouant Harry S. Truman

• John Gowans jouant Ward Evans

• Kurt Koehler jouant Thomas A. Morgan

Ainsi, vous connaissez intégralement la distribution d’Oppenheimer. Par ailleurs, si vous appréciez le jeu des acteurs, vous pourrez utiliser ce document comme référence pour retrouver les films/séries où ils ont participé.

