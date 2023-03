John Wick 4 : Où se classe le film dans la franchise ?

John Wick: Chapitre 4 est bien parti pour signer un joli succès en salle. Le public est au rendez-vous pour ce nouveau film John Wick qui visiblement semble être le meilleur de la franchise.

Le quatrième opus de la célèbre saga avec Keanu Reeves a réalisé le meilleur démarrage de la franchise. Ce sont plus de 137 millions de dollars récoltés pour son premier week-end de sortie. Le quatrième film John Wick réalisé par Chad Stahelski n’est pas seulement un succès commercial. La critique encense également le nouveau long métrage. Tout semble indiquer qu’il s’agit du meilleur film de la saga.

Le Chapitre 4 est le film John Wick avec le casting le plus impressionnant.

John Wick est une lettre d’amour au cinéma d’action. La franchise fait sans aucun doute partie des meilleures du 21e siècle. Ce concept particulier sur le milieu des tueurs à gage et de la pègre est sorti de l’imagination du scénariste Derek Kolstad. Le succès de la saga repose aussi sur Stahelski qui aura su donner vie à cet univers. Il ne faut pas oublier la partition remarquable de Reeves dans la peau de John Wick – parmi ses meilleurs rôles. D’autre part, la franchise compte désormais quatre films.

Notez que nous avons effectué ce top 4 selon le score des films sur le site Rotten Tomatoes. Ce dernier fournit deux notations : celle des critiques cinéma et celle du public.

4. John Wick

86 % note des critiques | 81 % note du public

John Wick est en train de faire le deuil de sa femme. Des voyous s’introduisent chez lui, tuent son chien – dernier cadeau de sa femme – et volent sa voiture. John était en fait le plus redoutable assassin de la mafia russe. Dans ce premier film John Wick, on le voit reprendre le chemin de la violence pour se venger.

3. John Wick 2

89 % note des critiques | 85 % note du public

La mafia italienne apprend que John a repris du service. Son chef rencontre John pour demander la faveur que ce dernier lui doit. Notre héros accepte donc une ultime mission pour se libérer de cet engagement. Mais la situation se retourne ensuite contre lui.

2. John Wick Parabellum

89 % note des critiques | 86 % note du public

Ce troisième film John Wick commence avec l’excommunication de son protagoniste pour avoir enfreint les règles du Continental. La Grande table lance des assassins à ses trousses. Sa seule chance de survie est de retrouver le Grand maître, le seul au-dessus de la Grande table.

1. John Wick: Chapitre 4 est le meilleur film John Wick

94 % note des critiques | 95 % note du public

John s’allie au Roi de la cour pour se venger de la Grande table. L’organisation confie toutes ses ressources au Marquis, son membre le plus important, pour éliminer définitivement John. Mais ce dernier ne va pas se laisser faire et ira au bout de sa vengeance.