Black Mirror saison 6 : tous les épisodes classés du pire au meilleur

Prêt à vous sentir mal à propos de la technologie ? Non, ce n’est pas le déversement quotidien de nouvelles IA terrifiantes. C’est Black Mirror ! Après une pause de quatre ans, Charlie Brooker est revenu avec une nouvelle saison de sa série Netflix, composée de cinq épisodes.

Comme d’habitude, le sac est mélangé et les invités spéciaux – Salma Hayek ! Aaron Paul ! Zazie Beetz ! – sont de taille. Mais, dans un développement déconcertant, la saison 6 de Black Mirror est nettement moins axée sur les téléphones que ses prédécesseurs. Cela en soulagera certainement certains. Il y aura amplement de temps pour décortiquer ce changement d’ambiance une fois que vous l’aurez visionné. Pour l’instant, voici la lise des épisodes du pire au meilleur pour vous aider à prioriser votre visionnage.

5. Épisode 4 : « Mazey Day »

Dans les années 2000, les tabloïds étaient impitoyables et l’appétit pour les femmes désordonnées était à son apogée. Bo, une photographe de paparazzi, est accablée par la culpabilité après avoir pris des photos compromettantes.

Déterminée à sortir de ce métier prédateur mais désespérément besoin d’argent, elle accepte une dernière mission lucrative. L’épisode « Mazey Day » se déroule dans le passé, avec peu de lien technologique. Les rebondissements sont prévisibles, l’ensemble semble inutile.

4. Épisode 2 : « Loch Henry »

En Écosse aujourd’hui, Davis et Pia rendent visite à la mère de Davis avant de tourner un documentaire sur la nature. Davis voit ses idéaux brisés lorsqu’il découvre les meurtres passés de Loch Henry.

Pour Pia, ils abandonnent le documentaire pour créer une série de crime prestigieuse pour Streamberry. La critique de Brooker sur le true crime semble redondante, mais Herrold offre une performance intense. Cependant, la fin superficielle submerge tout.

3. Épisode 1 : « Joan est horrible »

Annie Murphy, fraîchement sortie de Kevin Can F**k Himself, joue dans le premier épisode de la saison 6. Joan découvre une émission portant sur sa vie quotidienne, avec Salma Hayek dans son rôle.

« Joan » explore les problématiques de l’éthique technologique et offre un plaisir surréaliste proche de Being John Malkovich. Le casting inclut Michael Cera, Rob Delaney et Himesh Patel. Brooker s’attaque aux géants du streaming, avec un dirigeant de Streamberry ressemblant à Bela Bajaria de Netflix.

2. Épisode 5 : « Démon 79 »

« Red Mirror Film » plonge dans les années 70 avec Nida, une vendeuse de chaussures solitaire confrontée au racisme et à l’anti-immigration. En activant un talisman, elle fait apparaître un démon (joué par Paapa Essiedu) qui la guide dans des sacrifices humains pour éviter une apocalypse.

Pas de lien avec la technologie ou les médias de masse, mais un film d’horreur occulte. « Démon 79 » est mon épisode préféré de la saison, drôle, effrayant et intelligent, avec une fin satisfaisante. Vasan et Essiedu sont excellents. Ce n’est simplement pas du Black Mirror.

1. Épisode 3 : « Mon cœur pour la vie »

« Be Right Back » et « The Entire History of You » sont des références pour cet épisode de 80 minutes qui touche les émotions. Deux astronautes (Aaron Paul et Josh Hartnett) se connectent à des robots sur Terre pour tromper leurs proches.

Dans l’ensemble, la saison 6 de Black Mirror a des choix narratifs étranges, mais celui-ci est bien exécuté. La performance d’Aaron Paul est remarquable et le scénario, co-écrit avec Rashida Jones, soulève des questions profondes sur l’identité et l’importance de l’existence humaine. « Mon cœur pour la vie » est un épisode à ne pas manquer.

