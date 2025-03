Le remake live-action de Lilo & Stitch est enfin là : voici les détails !

Disney vient tout juste de dévoiler la bande-annonce très attendue de son adaptation en live-action de Lilo & Stitch. Le film est prévu pour une sortie en salles le 23 mai 2025. Ce remake du classique animé de 2002 a tout pour raviver la magie de l’histoire originale. En bonus, il apportera une petite touche moderne.

Un casting prometteur pour une histoire intemporelle

Le live-action de Lilo & Stitch met en vedette la jeune Maia Kealoha dans le rôle de Lilo, une fillette hawaïenne espiègle. Elle adopte un extraterrestre fugitif, Stitch, après l’avoir confondu avec un chien. Chris Sanders reprend, quant à lui, sa voix iconique pour le personnage de Stitch. On peut donc s’attendre à une continuité avec le film original.

Le casting du film comprend également Sydney Agudong dans le rôle de Nani, la sœur aînée de Lilo. Kaipo Dudoit sera également dans ce live-action du film Disney Lilo & Stitch en tant que David, l’intérêt amoureux de Nani. Courtney B. Vance incarnera, par ailleurs, Cobra Bubbles. C’est un assistant social bienveillant, mais un peu strict.

Ce long-métrage est, en outre, sous la direction de Dean Fleischer Camp. Ce dernier est célèbre pour son travail sur Marcel the Shell with Shoes On. La production veut capturer l’essence de l’original, mais aussi introduire des éléments frais pour un nouveau public. Chris Kekaniokalani Bright a écrit le scénario, qui explore les thèmes de la famille, de l’amitié et de l’acceptation.

Le trailer du live-action de Lilo & Stitch est déjà en ligne !

La bande-annonce vient de sortir, et elle dure un peu plus de deux minutes. Les fans y ont un premier aperçu de l’esthétique du film. Celui-ci combine des paysages hawaïens luxuriants avec des effets spéciaux modernes pour donner vie à Stitch. Avec les scènes que l’on a pu voir, le long-métrage a su mettre en avant l’humour et l’émotion qui ont caractérisé le film original. Le trailer comporte d’ailleurs la célèbre citation : « Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ou oublié. »

Les réactions des fans sur les réseaux sociaux concernant le live-action de Lilo & Stitch sont majoritairement positives. Une grande partie des internautes ont montré leur enthousiasme à l’idée de redécouvrir cette histoire chère à leur cœur. En revanche, comme pour toute adaptation, d’autres ont exprimé un certain doute. Ils sont encore sceptiques sur la manière dont le film rendra hommage à l’œuvre originale avec une touche contemporaine. Une autre adaptation est, par ailleurs, en cours de production : le live-action de Vaiana avec The Rock !

