Lilo & Stitch : Le teaser du live-action qui émerveille les fans

Disney a récemment révélé un nouveau teaser pour l’adaptation live-action de Lilo & Stitch. Cette séquence de 30 secondes met en scène Stitch en train de détruire un château de sable hawaïen. Il offre un avant-goût d’une version remaniée et plus vivante du classique animé de 2002. Si l’histoire du film reste fidèle à l’original, la nouvelle version promet d’apporter une dimension inédite à l’univers de Lilo et Stitch.

Live-action de Lilo & Stitch, un teaser prometteur et une équipe talentueuse

Maia Kealoha, une jeune actrice talentueuse, se voit confier le rôle de Lilo dans cette adaptation. Billy Magnussen, Zach Galifianakis et Tia Carrere (qui avait prêté sa voix à Nani dans le film d’animation) figurent également au casting. De ce qu’on a pu voir avec le teaser, le film raconte toujours l’histoire de Lilo, une petite fille hawaïenne en quête d’une famille. Naturellement, on y retrouve aussi Stitch, un extraterrestre génétiquement modifié pour être une arme de destruction. Au fil du temps, ce duo improbable, mais attachant, va réparer les liens familiaux brisés.

Dean Fleischer Camp s’occupe de la réalisation du live-action de Lilo & Stitch dont le teaser vient d’être dévoilé. Il a connu un grand succès avec Marcel le coquillage. Ce professionnel apportera une touche de modernité à l’histoire de Lilo et de son compagnon extraterrestre. Bien entendu, il tâchera de respecter l’esprit du film original. Chris Kekaniokalani Bright, quant à lui, a écrit le script. Ce dernier se base sur un premier jet de Mike Van Waes, et promet une réinterprétation fidèle, mais enrichie de l’histoire.

Une production ambitieuse et un projet à portée mondiale

Initialement développé pour être diffusé sur Disney+, le live-action de Lilo & Stitch a été reconsidéré pour une sortie au cinéma. Ceci reflète bien l’ambition de Disney de redonner vie à cet univers en grandeur nature. Jonathan Eirich et Dan Lin produiront l’adaptation, avec Ryan Halprin en tant que producteur exécutif.

Ce passage au live-action se place dans une tendance plus large des studios Disney. Pour rappel, ils ont déjà revisité de nombreux classiques animés avec succès. Citons notamment Le Roi Lion, ou encore Aladdin. En tout cas, ce projet fait aussi écho à l’héritage de Lilo & Stitch. Le film a donné naissance à plusieurs suites et à une série télévisée, et continue de séduire les fans de la première heure.

First poster for the live-action ‘LILO & STITCH’ remake.



In theaters on May 23, 2025. pic.twitter.com/452kPrznwU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 22, 2024

Avec un projet aussi ambitieux, l’adaptation live-action de Lilo & Stitch semble prête à conquérir un large public. Il vise aussi bien les anciens fans du film que les nouvelles générations. Le 23 mai 2025 marquera sans doute un tournant pour cette saga culte, entre émotions, rires et un brin de chaos intergalactique.

