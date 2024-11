Hayao Miyazaki dégomme Disney : Ces vérités qui font mal !

Au cours d’un récent entretien, Hayao Miyazaki a sévèrement critiqué le studio Disney. Il s’est principalement attardé sur son film iconique Blanche-Neige. Selon le célèbre réalisateur, cette œuvre manque de profondeur et de réalisme. Pour lui, l’animation de Disney véhiculerait des idées dépassées et aurait eu un impact négatif sur la culture européenne.

Les critiques de Hayao Miyazaki à l’égard de Disney

Miyazaki ne cache pas son mépris pour certaines productions de Disney. Parmi elles, on retrouve le film d’animation Blanche-Neige, pourtant adulé par le créateur du manga Osamu Tezuka. Le fameux pionnier de l’animation japonaise déclare qu’il trouve le personnage principal « écervelé » et le prince « sans profondeur ». Il reste sur cet avis, même après l’avoir visionné à de multiples reprises. Pour lui, ces personnages sont peu crédibles en tant qu’humains vivants.

Ainsi, Hayao Miyazaki émet une critique acerbe du célèbre film du studio Disney. Sa vision contraste fortement avec la manière dont l’animation japonaise aborde ses personnages. Ils sont plus nuancés, plus complexes et davantage ancrés dans des problématiques humaines et sociales. Miyazaki affirme même que Disney a contribué à créer une illusion culturelle pour les Américains. Le studio leur aurait donné l’impression de comprendre la culture européenne à travers ses films d’animation.

Un regard incisif sur l’évolution de l’animation

Cette critique de Disney n’est pas un événement isolé pour Hayao Miyazaki. Il a déjà exprimé son désaveu pour le modèle hollywoodien qui privilégie la commercialisation à l’art pur de l’animation. Pour lui, les films Disney sont certes techniquement remarquables. Cela dit, ils manquent de la richesse émotionnelle et intellectuelle qu’il souhaite transmettre dans ses propres œuvres.

Avec Disney, l’histoire suit habituellement un cadre prévisible. Les films de Studio Ghibli, tels que Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoké, ont une approche plus libre. Ils sont plus imaginatifs et critiques de la société. Miyazaki, qui critique autant Disney, privilégie une narration plus intimiste et philosophique. Il aborde des thèmes universels comme la nature, la guerre, et le passage à l’âge adulte.

Bref, la vision de l’animation de Miyazaki se distingue radicalement de celle de Disney. Ce dernier, bien que pionnier dans l’industrie, semble à ses yeux un produit d’une époque révolue. En revanche, Ghibli continue de forger son propre chemin, nourri par la réflexion et la profondeur.

