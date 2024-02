Vous avez aimé Oppenheimer ? Ce film de Miyazaki vous plaira

Quelle est la relation entre « Le vent se lève » de Miyazaki et « Oppenheimer », le chef d’œuvre de Christopher Nolan ? Un petit décryptage pour tous les cinéphiles qui se respectent !

Sorti depuis plus d’une décennie, « Le vent se lève » est un film d’animation japonais réalisé par Hayao Miyazaki. Il s’agit d’une biographie d’un ingénieur en aéronautique, librement inspirée de la vie de Jirō Horikoshi. Ce dernier n’est autre que le concepteur des chasseurs bombardiers japonais Mitsubishi A6M, appelés « Chasseurs Zéro ».

Quant à « Oppenheimer » de Christopher Nolan, le film nous plonge au cœur de la course à la bombe nucléaire. Dilemme, pression morale, enjeux politiques, autant des points qui seront abordé dans ce film.

Il faut croire que le contexte historique et l’intrigue en elle-même se ressemblent un peu pour ces deux films. Ils explorent des univers qui semblent être différents mais en même temps similaires. Alors, si vous n’avez pas encore vu le film ou si vous vous demandez pourquoi « Oppenheimer » et « Le vent se lève » partagent des liens très forts, voici ce que vous devez savoir !

Quels sont les liens entre « Le vent se lève » de Miyazaki et « Oppenheimer » ?

« Le vent se lève » de Miyazaki et le film de Christopher Nolan « Oppenheimer » sont tous les deux des films biographiques qui partagent des thèmes liés à l’histoire, à la guerre et à la course aux armements.

Si le premier nous dévoile la face cachée de la vie d’un ingénieur aéronautique japonais, le second aborde le succès du projet Manhattan, projet visant à construire la première bombe atomique. Tous les deux se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde était en proie à la guerre.

Tout comme dans le film de Miyazaki, Oppenheimer met en lumière des personnages clés qui ont participé activement à l’histoire de l’humanité. Les deux films explorent les conséquences de la guerre et les dilemmes moraux associés à des développements technologiques majeurs, tels que l’aviation et la bombe atomique.

Ces thèmes communs contribuent à créer une atmosphère historique et à susciter une réflexion sur les enjeux éthiques et humains liés à ces événements historiques. De quoi surprendre les fans, non seulement du point de vue narratif mais aussi dans la subtilité de leurs personnages !

Partager l'article :