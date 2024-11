La Planète au Trésor : Le summum de l’animation de Disney à redécouvrir !

Sorti 22 ans auparavant, La Planète au Trésor est un grand classique des studios Disney. Malheureusement, le public l’a bien sous-estimé. Ce film d’animation mêle aventure, science-fiction et une touche de steampunk. Il revisite d’une manière inédite le célèbre roman L’Île au Trésor de Robert Louis Stevenson.

La Planète au Trésor, un grand classique à revisiter

Ce qui distingue La Planète au Trésor de nombreux autres films d’animation, c’est son cadre unique. Au lieu de se dérouler sur une île tropicale, l’histoire prend place dans l’espace. On y retrouve des pirates intergalactiques et des vaisseaux spatiaux rutilants.

L’intrigue suit Jim Hawkins, un jeune homme rêveur qui découvre une carte menant à un trésor perdu. Il embarque à bord du RLS Héritage, un vaisseau spatial, aux côtés de son mentor et ami, le cyborg John Silver. Cette version futuriste de l’histoire classique réussit à combiner aventure, suspense et émotion. Ce grand classique qu’est La Planète au Trésor offre en même temps une animation spectaculaire pour l’époque.

Ce film Disney impressionne de son design visuel époustouflant et de sa direction artistique steampunk. Il invite les spectateurs à explorer des mondes fascinants, du vaisseau aux paysages extraterrestres. Même si certains effets numériques ont vieilli, l’animation demeure impressionnante. De plus, la musique de James Newton Howard ajoute une touche épique à chaque scène.

Des personnages attachants et une relation émouvante

L’action est loin d’être le seul aspect marquant de ce long-métrage. La relation touchante entre Jim Hawkins et John Silver fait partie des atouts qui font de La Planète au Trésor un grand classique. John Silver, à la fois mentor et antagoniste, incarne à la fois un pirate dur à cuire et une figure paternelle. Il prend sous son aile le jeune Hawkins, en quête de repères. Le film explore magnifiquement cette dynamique, ce qui apporte une forte dimension émotionnelle.

Treasure Planet / La Planète au trésor : Un nouvel univers (2002 – Ron Clements, John Musker) pic.twitter.com/Jym7LQwKfE — Benoît (@_batou_) March 16, 2019

Les personnages secondaires ajoutent également un côté comique et attendrissant. Citons notamment le petit Morph, compagnon animal de John Silver. Ceci dit, le film comporte des moments plus sombres et inquiétants. C’est surtout le cas avec le terrifiant pirate Mr Scroop, une créature arachnide dont l’apparence glaçante peut déstabiliser les plus jeunes.

Bref, le film animé La Planète au Trésor est un grand classique Disney à redécouvrir. Il est à la fois épique, émouvant et visuellement époustouflant. On l’oublie fréquemment dans les annales des classiques Disney. Pourtant, il mérite une place de choix parmi les œuvres les plus mémorables de son époque. Si vous ne l’avez pas vu récemment, lancez-vous. Le moment est venu de partir à la recherche du trésor !

