Découvrez les nouvelles offres exclusives de Disney … Et elles valent chaque centime !

Dès octobre, Disney augmente les prix de certains services de streaming et forfaits. La société lance de nouvelles fonctionnalités de visionnage. Ces nouveautés visent à augmenter le temps passé par les utilisateurs sur ses plateformes. L'objectif est également d'accroître les revenus publicitaires de Disney.

Dès le 17 octobre, attendez-vous à une augmentation des tarifs pour Disney+ et Hulu. Les abonnés devront débourser 2 dollars de plus par mois, que ce soit pour les forfaits avec ou sans publicité. De plus, le plan annuel sans publicité augmentera de 20 dollars. Cela va passer de 139,99 dollars à un nouveau tarif plus élevé.

Hulu n'est pas épargné par cette hausse. Le plan avec publicité augmentera de 2 dollars. Ce dernier va donc passer de 7,99 dollars à 9,99 dollars par mois.

Quant au forfait sans publicité, il subira une augmentation de 1 dollar. Il portera le prix à 18,99 dollars par mois. Ce n'est pas tout, le bundle qui incluent les versions avec publicité de Disney+ et Hulu augmentera de 1 dollar et passera à 10,99 dollars par mois.

Nouvelles fonctionnalités révolutionnaires en approche !

En parallèle de ces hausses de prix, Disney introduira de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs. Dès septembre, la plateforme plus commencera à proposer des « playlists continues », semblables à des chaînes de télévision classiques avec des programmes diffusés en continu.

Disney lancera également deux premières chaînes. L'une dédiée à ABC News Live et l'autre au contenu pour les enfants d'âge préscolaire. Par la suite, quatre autres chaînes seront ajoutées. Ces dernier vont offrir des programmations thématiques autour des saisons, des contenus d'action et de super-héros, de la culture pop nostalgique et des documentaires.

L'introduction de ces chaînes TV-style a pour but d'encourager les utilisateurs à passer plus de temps sur Disney+. En faisant cela, Disney espère accroître son inventaire publicitaire. Cela génèrera plus de revenus pour la société.

Cette stratégie avait été rapportée plus tôt cette année par The Information. L'idée est de recréer l'expérience de la télévision classique. Cela permet aux utilisateurs de se laisser guider par une programmation continue sans avoir à choisir constamment quoi regarder.

Pourquoi Disney augmente les prix maintenant ?

Ces changements s'inscrivent dans une stratégie plus large de Disney afin d'adapter ses services de streaming à un marché en constante évolution. Les hausses de prix reflètent les coûts croissants de production et de diffusion de contenu de qualité. La société souhaite également rester compétitive face à d'autres plateformes de streaming.

Les utilisateurs pourraient réagir de manière mitigée à ces augmentations de prix. Certains accepteront les hausses pour continuer à profiter des contenus exclusifs de Disney+. Toutefois, d'autres pourraient chercher des alternatives moins coûteuses. Cependant, avec l'ajout des chaînes de streaming continues, Disney espère offrir une valeur ajoutée qui justifiera ces nouveaux tarifs.

