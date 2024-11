Elio : Pixar et Disney nous préparent une nouvelle aventure extraterrestre !

Disney/Pixar prépare son prochain film d’animation, Elio. Ce projet promet de satisfaire autant les fans de science-fiction que les amateurs d’aventures inédites. Le personnage principal, Elio, est un jeune garçon qui rêve d’être enlevé par des extraterrestres. Voici tout ce que nous savons pour l’instant au sujet de ce film de Pixar et Disney !

Elio de Disney/Pixar, un rêve d’enfant devenu aventure intergalactique

Après plusieurs films qui ont rencontré un certain succès, Pixar n’a pas réussi à retrouver la magie de ses classiques comme Wall-E ou Là-Haut. Ceci dit, ce nouveau film pourrait marquer un tournant et redonner au studio Pixar son éclat d’antan. Le film raconte l’histoire d’Elio, un enfant qui aspire à être emmené dans l’espace. Son désir d’évasion fait écho à une époque où la science-fiction captivait déjà les jeunes esprits. Des films cultes tels que E.T. ou The Last Starfighter en témoignent.

Dans Elio, Disney/Pixar semble avoir voulu offrir une nouvelle perspective sur l’aventure intergalactique. L’idée d’un garçon ordinaire emporté dans une aventure intergalactique n’est pas nouvelle. Par contre, ici, la maison de production semble avoir mis l’accent sur un scénario plus solide et plus approfondi. Ce mélange de rêve et de quête de soi pourrait offrir un regard neuf sur un genre classique. On pourra en même temps revisiter des thèmes chers aux films des années 80.

Un casting impressionnant et un retour aux origines de Pixar

Outre son intrigue captivante, Elio de Disney/Pixar bénéficie d’un casting vocal impressionnant. On compte notamment la participation de Zoe Saldaña, Brad Garrett, et Jameela Jamil. Je suis certaine que ces voix ajouteront une dimension supplémentaire à ce film qui s’annonce déjà visuellement spectaculaire.

En outre, les réalisateurs de ce film Pixar sont Madeline Sharafian, Domee Shi, et Adrian Molina. La production marque ainsi un choix audacieux pour s’écarter des suites de franchises déjà bien établies. Cette décision pourrait permettre au studio de retrouver son mojo et d’offrir une œuvre unique et originale. Vous aussi, vous êtes curieux de voir ce que ça va donner ? Patientez juste un peu, car Elio de Disney/Pixar sort le 13 juin 2025 !

New poster for Pixar’s ‘ELIO’



The film follows a boy who is mistakenly identified as the ambassador for Earth.



In theaters on June 13, 2025. pic.twitter.com/eQaKCLA4Ss — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 21, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.