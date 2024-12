Disney prépare un autre live-action : vous ne devinerez pas quel film !

Après plusieurs adaptations live-action à succès, un nouveau projet suscite déjà de l’attention chez Disney : un remake de Raiponce. Annoncée récemment, cette réadaptation pour le grand écran pourrait raviver les souvenirs des fans. Mais elle peut également semer des doutes sur l’avenir de l’œuvre originale.

Le remake de Raiponce par Disney sera-t-il fidèle à l’original ?

Le film Raiponce fait partie des plus grands succès de Disney, sorti en 2010. Le public a apprécié ce chef-d’œuvre d’animation pour son mélange d’humour et d’action. Il a aussi ajouté une touche de modernité tout en restant fidèle à l’histoire des frères Grimm.

La version live-action promet de conserver les éléments de base du conte. Une princesse prisonnière dans une tour et un voleur audacieux qui l’aide à découvrir le monde extérieur. Le ton du remake Disney de Raiponce devrait refléter l’esprit d’aventure et de légèreté qui a séduit les spectateurs. Même si on ignore encore les détails, on s’attend à ce que l’histoire reste proche de la version animée.

Ce projet live-action est le dernier d’une longue série d’adaptations de classiques Disney. La compagnie a déjà transformé des films comme Le Livre de la Jungle, Aladdin et La Belle et la Bête. En général, le public accueille ces adaptations de manière positive. Cela ne les empêche pas de susciter des débats sur le respect des œuvres originales. Malgré les craintes, le studio semble déterminé à poursuivre cette direction. Pour le remake de Raiponce, Disney s’appuie sur de grands noms du cinéma afin d’en assurer la réussite.

Michael Gracey, un réalisateur au style unique prend les rênes

Le choix de Michael Gracey comme réalisateur est particulièrement intéressant. Célèbre pour son travail sur The Greatest Showman, il a prouvé sa capacité à marier visuels spectaculaires et numéros musicaux mémorables. Avec un tel parcours, il est bien placé pour apporter une dimension nouvelle à Raiponce avec ce remake. Pour info, le film original a marqué les esprits avec sa chanson I See the Light. Nommée aux Oscars, elle a rapporté plus de 590 millions de dollars au box-office.

Gracey a également travaillé sur des projets comme Better Man, un film musical sur Robbie Williams. Par conséquent, il connaît bien l’univers musical. Il semble prêt à donner une touche personnelle à Raiponce dans ce remake en live-action de Disney. Le réalisateur ajoutera certainement des éléments visuels et musicaux uniques. Avec tous ces éléments, ce projet a toutes les chances de devenir un énorme succès.

Un remake live-action de “RAIPONCE” est en développement chez Disney! pic.twitter.com/sfpb9NwJpb — Benito (@Baswa_) December 11, 2024

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.