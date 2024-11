The Rock en Maui : Voici le premier look du live-action Vaiana !

Tout le monde le sait, Dwayne “The Rock” Jonhson interprètera Maui dans le film live-action de Vaiana (Moana dans la version originale). Pour rappel, il a prêté sa voix au personnage dans le film d’animation de 2016. L’acteur revient désormais dans le rôle du demi-dieu mythologique pour incarner ce personnage en chair et en os. Le long-métrage sortira en 2026, mais les photos de tournage nous offrent déjà un petit aperçu.

The Rock dans le live-action de Vaiana, un Maui authentique

Dwayne Johnson semble être la personne idéale pour reprendre le rôle de Maui, un personnage aussi puissant qu’ambigu. Sur les premières images, on le voit dans une tenue qui rend hommage à la culture polynésienne. Son torse est recouvert de tatouages et il porte une perruque de cheveux longs, un pagne et un collier tribal. L’acteur de 52 ans affiche une silhouette qui reste fidèle à l’apparence du personnage animé.

En outre, dans ce live-action de Vaiana, The Rock pourrait aussi porter un maillot sous son costume. Cet ajout permet d’accentuer son physique déjà imposant. Une solution qui pourrait l’aider à éviter de passer de longues heures en maquillage. En tout cas, ce premier aperçu du personnage a suscité de nombreuses réactions enthousiastes de la part des aficionados. Ils attendent avec impatience de voir Maui prendre vie dans ce nouveau format.

Un film tant attendu qui séduira les fans à coup sûr

Vaiana, dont le live-action avec The Rock est prévu pour 2026, a été un immense succès dès sa sortie en 2016. Le film a rapporté près de 650 millions de dollars à travers le monde. Le deuxième opus arrivera cet hiver et sera sans aucun doute un succès auprès des fans. Cela dit, l’adaptation avec Dwayne Johnson semble être l’événement que tout le monde anticipe le plus.

Vous aussi, vous avez hâte de voir l’acteur dans la peau de Maui ? Pour cela, vous devrez patienter un peu, car le film sera uniquement disponible à partir du 8 juillet 2026. Quoi qu’il en soit, le premier regard sur Maui en action est prometteur. Cette adaptation pourrait bien relancer l’engouement pour cette aventure magique inspirée de la mythologie polynésienne. Avec un casting de qualité incluant The Rock, on ne peut qu’avoir des attentes élevées pour le live-action de Vaiana !

