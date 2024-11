Red One : The Rock dans un film de Noël… Voici ce qu’on en dit

Le film Red One avec The Rock sur Amazon Prime Video est l’un des films de Noël les plus attendus. L’idée de départ de ce long-métrage semblait originale. Malheureusement, les premiers retours sont loin d’être enthousiastes. Les critiques sont unanimes : cette comédie d’action manque de magie.

Une aventure trop décousue qui n’a pas su convaincre

Red One, avec The Rock dans le casting, se veut une version moderne des classiques films de Noël mêlant action et fantaisie. Avec Dwayne Johnson dans le rôle du chef de la sécurité du Père Noël, l’intrigue semble prometteuse. Elle se centre sur le kidnapping de Santa Claus qui entraîne une aventure d’action décapante. Pourtant, plusieurs critiques soulignent que l’histoire est trop complexe. En tout cas, pour un film qui aurait dû se concentrer sur la légèreté des fêtes.

Selon Variety, une internaute, Red One avec The Rock sur Amazon Prime Video est un film métamorphe tout en entier. Cela se ressent dès les premières minutes. Le film s’efforce de mélanger trop de genres à la fois. On y voit à la fois action, comédie, famille et même des éléments de science-fiction avec des méchants métamorphes. Résultat ? Le film est devenu un énorme patchwork incohérent.

L’intrigue du film Red One dans lequel joue The Rock est jugée confuse. C’est notamment le cas à cause de l’utilisation excessive d’effets spéciaux et d’une narration trop embrouillée. Certains évoquent « une version amusante des films traditionnels de fêtes« , comme The Film Verdict. La majorité des critiques trouve néanmoins que le film se noie dans des clichés et des ressorts d’un autre temps.

Red One sur Amazon, The Rock en mode sous-performant

Quant à Dwayne Johnson, sa prestation laisse à désirer. Certes, on connaît l’acteur pour ses rôles charismatiques et sa capacité à jouer l’homme d’action. Cela dit, « Red One » fait ressortir ses limites. L’humour reste enfantin et les scènes d’action basiques, mais le film souffre aussi d’un manque de rythme et d’un ton erratique. Digital Spy, un autre utilisateur, a dit que « l’humour est trop enfantin pour les adultes, mais le langage est trop grossier pour les jeunes ».

Finalement, le film avec The Rock appelé Red One ne semble pas tenir ses promesses. Les premiers avis n’augurent rien de bon pour sa sortie en streaming. Ce film de Noël ambitieux pourrait rapidement se retrouver dans la catégorie des projets oubliés, malgré l’énorme potentiel de sa star. À moins d’être un fan inconditionnel de The Rock, je vous déconseille de vous attendre à une comédie mémorable cette année.

