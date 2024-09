Vous vous demandez sûrement qui est ce mystérieux Bob présenté dans le trailer de Thunderbolts, le nouveau film Marvel qui fait bouillonner les fans ? Voici ce que nous pouvons vous révéler sur son identité et vous donnez un avant-goût de ce film qui va certainement sortir des sentiers battus !

Si vous avez vu la bande-annonce de Thunderbolts, le prochain blockbuster de Marvel, vous avez probablement remarqué Bob. Ce nouveau visage intrigue les fans, tout comme sa présentation dans le trailer. Mais sérieusement, qui est Bob ? Alors que Florence Pugh en Yelena Belova et Sebastian Stan en Bucky Barnes volent la vedette, ce personnage fascine ! Sans plus attendre, voici ce que vous devez savoir concernant Bob, ce personnage intriguant du MCU !

Tous les films et séries Marvel sont sur Disney Plus À cause de la chronologie des médias, le catalogue proposé par Disney Plus en France reste limité par rapport à l’étranger. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé dans un pays étranger

Accédez au catalogue Disney Plus du pays choisi. Essayer NordVPN gratuitement

Bob, alias The Sentry : un super-héros avec un million de soleils… et quelques soucis en prime !

Bob Reynolds est le Sentry, un personnage créé par Paul Jenkins et Rick Veitch dans les années 90. Il se caractérise comme étant un héros aux pouvoirs incroyables ou presque. S’il est Bob Reynolds dans la vie quotidienne, le Sentry possède la force d’un million de soleils qui explose, sauf qu’il a de sérieux problème.

En effet, faisant partie des super-héros les plus forts du MCU, il souffre de schizophrénie sévère. Sa plus grande menace n’est pas un super-vilain classique, mais plutôt The Void. Ce dernier n’est autre que son côté obscur, qui pourrait littéralement anéantir la planète s’il perd le contrôle. Dans les comics, cette dualité prend toute la place.

Bob est à la fois le sauveur et le destructeur potentiel du monde, ce qui en fait l’un des personnages les plus fascinants et complexes de Marvel. On pourrait le comparer comme Dr Jekyll et Mr Hyde version super-héroïque. Il est à la fois le Superman de Marvel sous le cap de Sentry, et The Void l’entité maléfique qui cherche à tout détruire sur son passage. Vous comprenez maintenant l’ambigüité existentielle de Bob ?

Pourquoi Bob apparaît dans Thunderbolts, le nouveau film de Marvel ?

Who Is Bob? Thunderbolts* New Character & Secret Identity Explainedhttps://t.co/fS6e0IzIPB September 23, 2024

Alors pourquoi un type aussi dangereux se retrouve-t-il avec l’équipe de super-héros dysfonctionnelle des Thunderbolts ? La bande-annonce laisse planer le mystère, mais il est probable que Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), la mastermind derrière la formation de cette équipe de marginaux, ait besoin des incroyables pouvoirs de Bob pour accomplir une mission qui sort de l’ordinaire.

Quand on voit Bob apparaître dans ce qui semble être une blouse médicale, cela soulève des questions : est-il enfermé pour protéger le monde de lui-même ? Ou Val l’a-t-elle capturé pour utiliser son côté destructeur à son avantage ? Nous nous demandons tous si les Thunderbolts a été envoyé pour sauver Bob ou pour libérer son alter-égo maléfique. Telle est la question…

Nous savons tous qui est Bob, mais la question que nous nous posons tous c’est l’ampleur de son rôle dans ce nouveau film de Marvel. Dans les comics, le Sentry est bien plus qu’un simple type avec de superpouvoirs. C’est un héros brisé en lutte constante avec ses propres démons. Sa présence dans ce nouveau film promet de bouleverser l’univers du MCU mais jusqu’à quel point ?

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.