5 super-héros Marvel plus forts que le Homelander de The Boys

Fan de Marvel ? Voici 5 super-héros Marvel plus forts que Homelander de The Boys, le tyran qui fait trembler son multivers. Si vous ne le croyez pas, vérifier par vous-même !

Dans The Boys, Homelander incarne un super-héros aux pouvoirs démesurés, régnant par la terreur et l'intimidation. Sa force, sa capacité à voler, et son regard laser en font un adversaire redoutable, presque invincible dans son univers. Mais dans l'univers MCU, où les super-héros abondent et où les pouvoirs sont souvent bien plus extraordinaires, Homelander ne serait qu'un défi de taille moyenne. Voici cinq super-héros Marvel qui, par leur force ou leur intelligence, pourraient surpasser Homelander dans un affrontement épique.

Thor : le dieu du tonnerre

Thor, le fils d'Odin, est un dieu Asgardien doté d'une force divine, du pouvoir de contrôler la foudre, et du marteau Mjolnir, qui décuple ses capacités. Homelander de The Boys, bien que possédant une force surhumaine et la capacité de voler, n'est qu'un humain amélioré, tandis que Thor est un être immortel avec des siècles d'expérience au combat.

Thor surpasse Homelander non seulement par sa force brute mais aussi par sa capacité à invoquer des tempêtes et à manier la foudre. De plus, en tant que dieu, Thor a une endurance et une résistance bien au-delà de ce que Homelander pourrait gérer, ce qui le rend presque inarrêtable dans un affrontement direct.

Hulk : le super-héros Marvel à la force brute pour anéantir Homelander de The Boys

Parmi les super-héros de Marvel qui peuvent anéantir Homelander de The Boys, il faut noter Hulk. Ce dernier est la quintessence de la force brute, sa puissance augmentant proportionnellement à sa colère. Alors que Homelander a une force impressionnante, elle reste fixe et limitée par sa physiologie. Hulk, en revanche, devient plus fort à chaque coup qu'il reçoit, ce qui le rend pratiquement invincible à long terme.

Homelander pourrait commencer un combat en prenant l'avantage, mais il serait vite surpassé par la rage croissante de Hulk. La régénération rapide de Hulk et son invulnérabilité augmenteraient ses chances de victoire. Par contre, Homelander finirait par céder sous la puissance incommensurable du géant vert.

Sentry : la force d'un million de soleils explosant

Sentry est un super-héros avec la force d'un million de soleils explosant. Sa capacité de régénération accélérée et de manipulation de l'énergie surpassent celles de Homelander. En plus de cela, Sentry possède un alter ego, The Void, qui est une entité de pure destruction.

Ce super-héros de Marvel est tout simplement sur un autre niveau de puissance contrairement à Homelander de The Boys. Sa force est pratiquement illimitée, et il est capable de régénérer son corps à une vitesse incroyable. Cela rendrait son adversaire désavantagé dans n'importe quel affrontement prolongé. The Void, quant à lui, pourrait annihiler Homelander en un instant, prouvant que Sentry est bien plus redoutable.

Doctor Strange, l'un des super-héros Marvel ultra puissant que Homelander de The Boys

Doctor Strange possède une maîtrise inégalée des arts mystiques, lui permettant de manipuler le temps, l'espace, et la réalité elle-même. Homelander de The Boys, malgré sa force et sa puissance destructrice, est limité par les lois de la physique et n'a aucune connaissance des arts mystiques.

Ce super-héros de Marvel n'aura aucun mal à neutraliser Homelander sans jamais entrer en contact physique. Pour cela, il pourra utiliser ses sortilèges pour le piéger dans des dimensions parallèles ou pour inverser le temps. La magie de Strange pourrait facilement annuler les pouvoirs de Homelander, rendant ce dernier impuissant face au sorcier suprême.

Scarlet Witch : la manipulatrice du chaos

Scarlet Witch, avec ses pouvoirs de manipulation de la réalité, est l'une des entités les plus puissantes de l'univers Marvel. Elle peut altérer la probabilité, manipuler l'énergie, et même remodeler la réalité selon sa volonté. Homelander, malgré sa grande puissance, est incapable de contrer de tels pouvoirs.

En un simple geste, Scarlet Witch pourrait désintégrer Homelander. Cela permettrait d'altérer sa perception de la réalité, ou même de supprimer ses pouvoirs. Sa capacité à contrôler la réalité la place bien au-dessus de Homelander, qui serait totalement impuissant face à ses attaques surnaturelles. Que pensez-vous de ces supers-héros plus forts que Homelander de The Boys ? Est-ce que vous partagez notre avis ou avez-vous votre propre top qui pourrait battre de pleine couture le super-héros tyrannique, pastiche de Superman ?

