Top 5 des Avengers les plus puissants du MCU

Un jour, une menace tellement grande que même un superhéros seul ne pourrait pas contenir plana sur la Terre. C’est à ce moment-là que les Avengers sont nés pour combattre cet ennemi insurpassable individuellement. Malgré tout, ils ne sont pas tous égaux et il y en a qui sont plus redoutables que les autres. Voici donc les Avengers les plus puissants de l’univers des films MCU (et des séries).

5. Iron Man

Tony Stark a réussi à voyager dans le temps, ce qui est un exploit extraordinaire. Il est également l’un des esprits les plus brillants de la planète. De plus, il bénéficie aussi de technologies qui lui permettent de lutter contre des adversaires bien plus forts que lui.

Bien qu’il ne batte pas Thanos, il s’en rapproche étonnamment pour un simple mortel avec une armure sophistiquée. Iron Man est un homme ordinaire et super intelligent qui affronte régulièrement des menaces intergalactiques. Heureusement, cette intelligence massive suffit souvent à équilibrer les forces en présence.

Avec tous ces trophées, on peut dire qu’Iron Man fait parti des Avengers les plus puissants du MCU.

4. Doctor Strange

Même après avoir perdu la pierre du temps, Doctor Strange demeure extrêmement puissant. Ses compétences de sorcier font de lui un redoutable adversaire. Cela explique pourquoi les méchants qu’il affronte sont souvent bien plus puissants que les autres.

Bien que Thanos soit peut-être le plus grand méchant auquel il a été confronté. Doctor Strange ne parvient pas à le vaincre directement, mais s’en approche de près. Même après que Thanos ait déjà réuni quatre des six pierres.

3. Thor

Béni avec les pouvoirs et la longévité d’un dieu, Thor était sans aucun doute le membre le plus puissant. En tout cas, de la première version des Avengers. Il peut voler et se transporter entre les mondes.

De plus, il était également le seul capable de vaincre Thanos. En effet, même après qu’il ait réuni les six pierres d’infinité, le pouvoir de Thor a continué de croître. Bien souvent, il a besoin d’une arme pour le canaliser. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas.

Qu’il soit armé ou non, Thor est une force sur laquelle on peut compter. Son arrivée suffit à changer le cours de presque n’importe quelle bataille.

2. Captain Marvel

La puissance immense de Captain Marvel la rend redoutable. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ses apparitions dans le MCU ont été si limitées jusqu’à présent. Contrairement à Scarlet Witch et à certains autres héros de cette liste, Carol Danvers a réussi à exploiter pleinement ses pouvoirs dès son premier film.

Depuis, elle a passé la majeure partie de son temps hors du monde à aider d’autres planètes. Lorsqu’elle participe aux grandes batailles, cependant, elle change la donne. Elle n’a pas eu la chance de le faire, mais il semble qu’elle aurait pu battre Thanos de manière plausible. Son arrivée dans Endgame a fondamentalement changé le cours de ce combat.

1. Scarlet Witch : l’Avenger la plus puissante du MCU

À la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Wanda est si puissante qu’elle est pratiquement la seule capable de se détruire elle-même. D’ailleurs, ses pouvoirs ne cessent de croître tout au long de son parcours dans le MCU. On peut donc en conclure que parmi les Avengers, c’est la plus puissante du MCU.

Elle peut prendre le contrôle et manipuler toute une ville, ou affronter une armée entière de sorciers sans difficulté. Même avant de basculer du côté obscur, elle était l’un des seuls héros à rivaliser avec le pouvoir de Thanos. D’ailleurs, celui-ci a dû faire appel à une diversion pour échapper à ses griffes.

