Que nous montre les scènes post gen de Thunderbolts* ?

Ce 2 mai 2025 Thunderbolts sort officiellement dans tous les cinémas du monde, mais des scènes post-gen ont déjà fuitées. Voici ce qu’elles montrent.

On sait déjà que The Void, l’alter ego maléfique de Bob, s’est déchaîné et que la team a dû s’en charger. Mais d’autres détails intéressants sont dans le film. Que diriez-vous si on disait que les 4 Fantastiques et ce film sont liés ?

Plein de rebondissements à la fin de Thunderbolts*

Comme dans tout film de super héros qui se respecte, le groupe constitué des Thunderbolts* sauve New York de l’un des leurs. On voit alors quels sont les pouvoirs de Sentry quand il devient The Void, une entité capable d’enfermer les gens dans leurs pires souvenirs.

Et attention spoiler alerte, c’est Florence Pugh, dans le rôle de Yelena, qui l’aidera à se sortir de cette situation. Comment ? On ne va pas vous mâcher le travail. Il faut regarder le film afin de voir ces scènes phares.

Puis, on apprend que c’est Valentina Allegra de Fontaine, incarnée par Julia Louis-Dreyfus, qui a autorisé l’expérimentation sur Bob (Lewis Pullman). Celle-ci tente de détourner la situation à son avantage en présentant cette équipe dysfonctionnelle comme étant les “New Avengers”. Mais Yelena n’est pas dupe.

THUNDERBOLTS* Mid Credit & Post Credit Scene, if you wanna know…



SPOILER WARNING! 🚨



MID CREDIT SCENE shows Red Guardian looking for cereal boxes in store, that's it.



POST CREDIT SCENE Thunderbolts talks about Avengers & Cap and then F4 ship is in the atmosphere, that's it. pic.twitter.com/Rn9BbcaPqG — FilmWorld (@VenomMarvelSony) April 24, 2025

Un générique qui en dit long sur la suite du MCU

A la suite de ces événements, Valentina reçoit une menace discrète de Yelena. Mais dans une scène post-gen assez drôle on voit Red Guardian des Thunderbolts dont le rêve a été réalisé.

Il voulait que son visage soit sur une boîte de céréales Wheaties. Et ce fut le cas. Par contre, en termes de succès, on repassera. Il a essayé de vendre à un acheteur au hasard une boîte de céréales portant l’inscription “New Avengers” en souriant espérant qu’on le reconnaisse. Mais la cliente lui a sourit et est partie.

Sinon, après leur acte de bravoure, l’équipe a élu domicile dans l’ancienne tour des Avengers à New York. Toutefois, ils ont du pain sur la planche, car Sam Wilson, alias Captain America, les poursuit pour violation des droits d’auteur sur l’utilisation du nom des Avengers. Bucky a essayé de l’en dissuader, en vain.

L’arrivée des 4 Fantastiques dans les scènes post-gen de Thunderbolts*

L’équipe des Thunderbolts constituée de Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes, Red Guardian interprété par David Harbour, John Walker joué par Wyatt Russell et Ghost endossée par Hannah John-Kamen est donc acclamée à la fin du film.

Mais dans deux scènes post-gen, les Thunderbolts rebaptisés New Avengers tentent de prouver qu’ils sont dignes de remplacer leurs prédécesseurs. Or, de nouveau spoiler alerte : en examinant des images satellites, Yelena voient qu’un vaisseau portant le logo des Quatre Fantastiques est sur le point de s’écraser sur leur planète.

Selon toute vraisemblance, les Quatre Fantastiques rencontreront les Thunderbolts

On reverra sans doute Yelena et nos autres héros lors du prochain film dénommé Avengers : Doomsday. On sait déjà que Robert Downey Jr. sera de la partie, en tant que Dr Doom, l’antagoniste de longue date des Quatre Fantastiques.

Puis, on a appris que les New Avengers et les membres des Avengers originaux, comme le Thor de Chris Hemsworth, feront équipe dans ce film. Et pour encore plus d’action les X-Men originaux seront là. On verra le Professeur X de Patrick Stewart et le Cyclope de James Marsden. Ce qui laisse supposer qu’un autre univers parallèle entrera en collision avec la chronologie principale des Avengers.

