Quelles marques de moto font le plus souvent l’objet d’une souscription d’une assurance tous risques ?

Êtes-vous un fervent adepte de la moto, toujours prêt à partir à l’aventure sur les routes ? Si tel est le cas, vous savez à quel point une prévention fiable des sinistres est essentielle pour profiter pleinement de votre passion en toute sécurité. Aujourd’hui, nous explorons l’univers de l’assurance moto tous risques et les marques qui en souscrivent le plus.

Dans le monde de la conduite à moto, se prémunir contre la totalité des éventuels dangers revêt une importance cruciale. Face aux aléas tels que le bris de glace, le vol, l’incendie, etc., l’assurance tous risques devient un rempart indispensable. Cette formule complète protège non seulement la responsabilité civile et les dommages corporels du conducteur, mais elle inclut également des garanties pour les dommages matériels. Elle est souvent privilégiée pour une sécurité optimale sur les routes. Cependant, le choix de la marque et du modèle de moto peut grandement influencer cette décision. Il a notamment un impact significatif sur le montant des cotisations appliquées. Dans tous les cas, la sélection d’une couverture adaptée est primordiale en étudiant rigoureusement les possibilités à disposition. Ainsi, les motards peuvent prendre des décisions éclairées pour assurer leur véhicule de manière adéquate.

Analyse des statistiques et données

De précieuses informations ont été recueillies sur un échantillon de 70 614 primes de moto cliquées par les utilisateurs de LeLynx.fr, un site fiable pour comparer les offres, entre le 1er janvier 2023 et le 12 décembre 2023. Leur étude révèle des tendances significatives dans le choix des assurances de véhicules à deux roues motorisées, en montrant que plus de 50% des motards choisissent une assurance tous risques.

Elle met également en lumière les marques les plus populaires sur le marché. Parmi les plus populaires se trouvent notamment Yamaha qui se distingue en étant la marque la plus comparée dans les trois catégories de couverture : tiers, tiers étendu et tous risques. Elle est suivie de près par Honda et Kawasaki.

En se concentrant sur la souscription d’une assurance moto tous risques, on constate une variation significative des prix moyens des primes en fonction de la marque du véhicule à deux roues. Les 3 marques ayant un coût moyen d’assurance tous risques le plus élevé sont APRILIA avec 986 € par an, YAMAHA avec 854 €, et enfin DUCATI avec 780 €, reflétant peut-être une valeur perçue supérieure ou une demande accrue pour une couverture exhaustive.

En revanche, les 3 marques qui se distinguent avec un prix annuel inférieur à 500 € sont KYMCO (480 € en moyenne), la très réputée HARLEY-DAVIDSON avec 471 € en moyenne et enfin ZONTES (355 € en moyenne). Ces données offrent un aperçu précieux des préférences des consommateurs en matière d’assurance moto. Elles peuvent aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées lors de la souscription d’une police d’assurance, bien qu’ils doivent compter tout de même 726 € en moyenne toute marque confondue pour une assurance tous risques.

Facteurs influençant la souscription d’une assurance tous risques

Le choix d’une assurance tous risques est le résultat d’une évaluation minutieuse de différents paramètres. D’abord, la fiabilité et la réputation de la marque de moto jouent un rôle crucial. Si celle-ci est connue pour ses performances, elle peut être perçue comme présentant moins de risques d’accidents ou de pannes. Ainsi, ce critère est susceptible d’influencer positivement le montant de la prime d’assurance comme c’est le cas des Harley Davidson pour lesquelles une assurance tous risques coûte en moyenne 471 € par an, se plaçant en 2ème place des assurances tous risques les moins cher. De plus, le coût de remplacement des pièces et les réparations peuvent varier considérablement d’une marque à l’autre. Opter pour une marque dont les pièces sont facilement disponibles et moins coûteuses peut permettre de réduire les coûts d’assurance et d’entretien à long terme.

Le taux de vol de la moto est également un élément déterminant. Les assureurs considèrent souvent les modèles de moto les plus volés comme présentant un risque plus élevé, pouvant se traduire par des primes d’assurance plus élevées. De plus, le profil du conducteur joue un rôle crucial dans la détermination du coût de l’assurance tous risques. Des facteurs tels que l’âge, l’expérience de conduite, le lieu de résidence et même l’historique de conduite peuvent influencer les tarifs d’assurance. Ainsi, les assureurs évaluent le risque global en tenant compte à la fois du véhicule assuré et du conducteur.

Conseils pour choisir la meilleure assurance tous risques

Pour choisir la meilleure assurance tous risques, la recherche et la comparaison des offres sont essentielles. Négocier avec les assureurs peut également permettre d’obtenir des tarifs plus avantageux. Lors de l’achat d’une nouvelle moto, il est important de considérer non seulement le modèle et le prix, mais aussi les coûts d’assurance associés. De même, examiner les garanties et les exclusions de chaque offre d’assurance est crucial pour s’assurer d’obtenir une couverture adaptée à ses besoins.