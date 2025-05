Les véhicules électriques seront maintenant dotés de la batterie légère ultra-puissante que voici !

Adieu les compromis avec cette batterie légère et ultra-puissante, nos VE seront bientôt plus performants et plus endurants !

La révolution des véhicules électriques arrive, et par leur batterie ! Une nouvelle génération de batteries ultra-puissantes et légères va faire entrer l’automobile dans une ère d’efficacité et d’autonomie record. Grâce à ces batteries, nos voitures seront à la fois plus performantes, plus légères et capables de parcourir des distances jamais vues.

Une batterie structurelle, légère et ultra-puissante

D’après les études de l’Université technologique de Chalmers, ces “batteries structurelles” devraient rendre les VE plus légers et plus puissants. Elles s’apprêtent par ailleurs à chambouler le design standard.

Plutôt qu’être un simple bloc sous le plancher, elles s’intègrent directement à la structure du véhicule. Le toit, le châssis ou même les portes deviennent ainsi des réservoirs d’énergie. Avec cette batterie légère et ultra-puissante, le gain de poids sur la voiture va jusqu’à 20 %. On a alors de quoi installer davantage de batteries ou gagner en agilité et autonomie sans augmenter la taille du véhicule.

Mais quel est donc le secret de ces batteries pour VE ? Ce sont des matériaux composites très avancés, comme des fibres de carbone qui se couvrent de lithium-fer-phosphate et qui se renforcent avec du graphène. Cette architecture deux-en-un de cette batterie légère et ultra-puissante garantit à la fois rigidité mécanique et haute capacité de stockage. Pour les usagers, cela signifie des voitures 70 % plus économes, une meilleure autonomie et une expérience plus dynamique au volant.

Performances accrues, sécurité et impact environnemental

Cette batterie légère et ultra-performante renferme aussi des avantages en matière de sécurité. Elle intègre directement des technologies qui limitent les risques d’incendie grâce à des électrolytes semi-solides. Les prototypes actuels sont suivis notamment à l’Université de Chalmers. Côté performances pures, ils affichent une densité énergétique autour de 30 à 42 Wh/kg.

On observe également une rigidité qui s’apparente à celle de l’aluminium. La différence, c’est qu’on a ici beaucoup moins de masse à véhiculer. Le design malin de ces batteries légères et ultra-puissantes supprime des éléments lourds comme les collecteurs de courant. Il se passe alors de métaux controversés comme le cobalt.

L’impact va, en outre, bien au-delà du monde automobile. Les appareils électroniques, l’aéronautique et d’autres secteurs rêvent déjà de ces batteries tout-en-un qui combinent robustesse et stockage. Dès 2026, les premiers modèles sur route pourraient apparaître, tandis que les constructeurs rivalisent d’innovations auprès de jeunes entreprises telles que Sinonus AB en Suède. Une chose est sûre, c’est que l’électromobilité n’a jamais été aussi légère, pratique et pleine d’énergie.

