La légende Erik Buell adoube cette moto électrique d’enfer !

La moto électrique d’Erik Buell, Fuell Fllow, est désormais disponible en précommande. Cette moto électrique axée sur la performance devrait prendre la route en 2024.

Erik Buell, mieux connu pour avoir fondé Buell Motorcycles, a annoncé Fuell, sa nouvelle entreprise de motos électriques, en 2019. Dans cette même annonce, il a déclaré que Fuell commencerait à travailler sur sa première moto électrique : la Fuell Fllow. Quelques années plus tard, Fuell nous donne plus de détails sur la Fllow et ouvre les précommandes aujourd’hui.

La moto électrique tant attendu d’Erik Buell est disponible en pré-commande

La première incursion d’Erik Buell dans le domaine des motos électriques a été lancée avec la nouvelle Fuell Fllow. Cette dernière est désormais disponible en pré réservation au prix de 10 495 $ ou 8 163 € à l’heure de la rédaction de cet article. Selon le communiqué de presse officiel de la société, Fuell a pour ambition d’offrir aux citadins un moyen de transport différent, innovant, évolutif et attrayant. À cet effet, la société propose la Fllow.

Cette dernière arbore un look commun aux motos électriques. Il s’agit d’une sorte de café racer néo-rétro, sans carénage à l’avant, sans arrière au-delà de la longue selle et avec une grande partie de la carrosserie contenant la batterie. En parlant de batterie, cette dernière a une capacité de 10 kWh qui, selon Fuell, permet d’atteindre 240 km en une seule charge. Elle ne nécessite pas plus de 30 minutes pour être rechargée.

Pratique, la Fllow offre la commodité et l’espace d’un scooter de taille normale, avec les caractéristiques et le contrôle d’une moto intermédiaire. Sa maniabilité lui permet de se déplacer sans effort dans la circulation dense, tandis que son accélération rapide se compare à celle d’une superbike « prête pour la course ».

Moteur-roue, une invention originale de FUELL

Comme on peut s’y attendre d’un projet dirigé par Erik Buell, sa première moto électrique contient toutes sortes d’innovations de pointe. Par exemple, un moteur-roue intégré. Cette innovation, en instance de brevet, a été conçue par Buell lui-même, spécifiquement pour la Fllow. Ce moteur-roue fait référence au moteur à flux transversal intégré uniquement dans la roue arrière. Il permet d’éliminer une étape de transmission (chaîne ou courroie) tout en conservant la puissance et en maintenant le poids à un niveau suffisamment bas.

Par ailleurs, la Fllow aura deux modes de conduite distincts : Urban et Bold. Les cyclistes pourront choisir en fonction de leur enthousiasme. Urban vise à économiser l’énergie et à optimiser l’efficacité, par exemple sur les trajets quotidiens, tandis qu’Audacious distribue tout le potentiel de la puissance et de l’accélération ultra-rapide. L’ABS, l’eTraction et le contrôle de lancement de série, ainsi que le freinage régénératif permettent également de garder le contrôle pendant les sorties.

Également du côté du châssis se trouve ce que Fuell appelle « la gestion intégrée du châssis« . Cette technologie optimise la maniabilité et la puissance du châssis que nous supposons être un système électronique qui peut être ajusté pour convenir.