Le VTC Riverside 100E : Le vélo fait le buzz, maintenant en promo chez Décathlon !

Chez Decathlon, le VTC Riverside 100E est actuellement en promotion. Si vous l’achetez, vous pourrez économiser 200 euros sur le prix !

Vous cherchez un vélo électrique performant à prix abordable ? Je vous propose le VTC Riverside 100E de Decathlon, dont le prix est actuellement réduit de 200 euros. Ce modèle polyvalent vous accompagnera aussi bien dans vos trajets quotidiens que dans vos escapades nature. Ne manquez pas ce bon plan exceptionnel que Decathlon vous propose !

Riverside 100E, un VTC confortable, disponible chez Decathlon

Ce vélo tout-chemin électrique veut rendre vos déplacements simples et agréables. Il dispose d’un moteur électrique de 250W situé dans le moyeu arrière. Avec ce moteur, le VTC Riverside 100E bénéficie d’une assistance fluide et continue. Cela facilite ainsi vos trajets urbains et vos promenades. Ce modèle, comme le décrit Decathlon, vous permet d’atteindre une vitesse maximale assistée de 25 km/h.

Avec ses 7 vitesses Shimano et sa fourche suspendue, ce vélo peut en outre s’adapter à divers types de terrains. Partout où il va, il garde donc un haut niveau de confort. Grâce à sa batterie lithium-ion 36V intégrée, son autonomie va jusqu’à 40 km. Le VTC Riverside 100E de Decathlon se veut ainsi idéal pour les trajets urbains et les défis légers en campagne. De plus, son cadre bas en aluminium assure un accès facile et convient parfaitement aux débutants en VAE.

Un bon plan à ne pas manquer pour les cyclistes !

Le véritable atout du VTC Riverside 100E, c’est son prix imbattable ! Actuellement en promotion chez Decathlon, vous pouvez l’acheter à 799,99 euros au lieu de 999,99 euros. Vous réalisez donc une économie de 200 euros, un rapport qualité/prix des plus compétitifs sur le marché. C’est d’autant plus intéressant pour un VTC électrique aussi polyvalent.

Ce vélo se distingue par ailleurs par sa simplicité d’utilisation et son confort. Il représente ainsi un choix idéal pour les débutants ou pour ceux qui cherchent une alternative économique pour leurs trajets domicile-travail. Outre son excellente autonomie, le VTC Riverside 100E possède également des équipements de sécurité. Cela inclut un éclairage intégré et des freins V-brake. Bref, il est parfait si vous voulez économiser du temps et de l’argent, et réduire votre empreinte carbone.

