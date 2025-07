Le vélo RCB RK6 de Decathlon coûte moins de 760 € et il vaut son prix !

Le vélo pliable électrique RCB RK6 de Decathlon est actuellement en promotion, ne ratez pas cette opportunité !

Si vous cherchez un vélo pliable et performant, le RCB RK6, proposé par Decathlon, est à ne pas manquer. Avec une réduction impressionnante de 640 euros, son prix passe de 1 399,99 euros à 759,99 euros. Voici pourquoi ce deux-roues électrique est le compagnon idéal pour vos trajets quotidiens et vos balades.

Le RCB RK6, un vélo électrique compact et puissant

Ce vélo se distingue par un design pliable astucieux qui facilite son rangement et son transport. Idéal en milieu urbain, ce modèle déploie un moteur puissant de 250 W. La vitesse maximale est d’ailleurs de 25 km/h, parfaite pour des trajets rapides et fluides. Grâce à sa batterie lithium-ion de 15,6 Ah, l’autonomie du vélo pliant RCB RK6 de Decathlon atteint entre 52 et 80 km.

Les caractéristiques principales de ce vélo électrique pliant comprennent par ailleurs des pneus de 20 pouces. Ces derniers procurent un excellent confort et une stabilité optimale. C’est valable même sur des chemins irréguliers.

Le modèle s’équipe en outre d’un écran LCD multifonction, associé à une poignée d’accélération intégrée. Ces éléments facilitent le démarrage sans pédalage lorsque vous conduisez le vélo RCB RK6 de Decathlon. Avec un châssis robuste supportant une charge maximale de 120 kg, il combine fiabilité et performance.

Pourquoi ce deux-roues pliable est une opportunité à saisir ?

Cette promotion fait de ce vélo électrique une option imbattable pour combiner mobilité et économie. Avec une réduction de près de 46 %, vous accédez à un véhicule haut de gamme à un tarif compétitif. Ses fonctionnalités (suspension avant, freins à disque avant et arrière, 7 vitesses) en font également un choix polyvalent.

Le vélo pliable RCB RK6 de Decathlon est aussi idéal pour réduire votre empreinte carbone. Bien sûr, il vous fera gagner du temps sur vos déplacements tout en vous redonnant le plaisir de rouler. D’autant plus qu’il représente un excellent rapport qualité-prix. Profitez vite de cette promotion chez Decathlon ici avant qu’elle ne disparaisse !

