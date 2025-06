Le vélo électrique Evercross EK15 voit son prix exploser chez Decathlon

Le vélo électrique Evercross EK15 fait sensation chez Decathlon avec son prix qui chute de 400 euros !

Le modèle Evercross EK15 de Decathlon attire l’attention par son rapport qualité-prix difficile à battre. Il se veut notamment intéressant pour les cyclistes urbains ou ceux qui cherchent un vélo polyvalent. Reste à savoir si ses spécificités tiennent la route face à la concurrence sur ce segment très disputé.

Que propose vraiment l’Evercross EK15 de Decathlon ?

Doté d’un moteur de 250 W conforme à la législation européenne, ce vélo atteint une vitesse maximale de 25 km/h. C’est donc le véhicule idéal pour vos trajets quotidiens en ville ou pour les petites escapades en périphérie. La batterie lithium-ion 36 V de 12 Ah amovible de l’Evercross EK15 de Decathlon est verrouillable. De plus, elle se recharge en 5 à 6 h. L’autonomie annoncée oscille par ailleurs entre 35 et 90 km, selon le profil d’utilisation et le poids du cycliste.

Ce n’est pas tout ce dont ce vélo électrique est capable. Il s’équipe également d’une suspension avant et de freins à double disque pour garantir la sécurité. En bonus, vous avez un écran LCD multifonction pour suivre les informations de conduite en temps réel.

Côté confort et adaptabilité, on retrouve d’abord une transmission Shimano 7 vitesses. Le vélo Evercross EK15 de Decathlon se munit aussi de roues de 26 pouces à pneus gonflables. Ajoutez à cela une capacité de charge de 120 kg et trois modes de conduite (tout électrique, assistance, pédalage manuel). L’ensemble pèse en outre 23,3 kg, un poids raisonnable pour un VAE tout-équipé. Enfin, le deux-roues bénéficie d’un cadre en fer robuste mais maniable, parfait pour un usage urbain et sur routes de campagne.

Pourquoi ce vélo est un très bon plan actuellement ?

En ce moment, Decathlon propose ce modèle à 649,99 euros au lieu de 1 049,99 euros. Il se distingue alors par la richesse de son équipement à ce niveau de prix. À moins de 650 euros, les modèles avec autant de fonctionnalités sont effectivement rares. D’autant plus que son autonomie peut dépasser 70 km sur terrain plat ou à assistance modérée.

Avec l’Evercross EK15, Decathlon vous donne ainsi l’occasion de tester l’électrique sans investir des sommes considérables. À l’opposé de celui-ci, la plupart des VAE concurrents, même d’entrée de gamme, se positionnent habituellement autour de 900-1 200 euros. Pourtant, leur fiche technique est équivalente au sien. Je vous invite donc à saisir cette chance dès maintenant pour ne rien regretter !

