Le Nakamura E-Summit 700 d’Intersport à moins de 900€ vous emmènera partout !

On vous dit tout sur le Nakamura E-Summit 700 d’Intersport, un modèle polyvalent idéal pour la ville comme pour les sentiers, actuellement en promotion.

Le VTT électrique Nakamura E-Summit 700 affole les compteurs chez Intersport. Ils réduisent en fait son prix à près de 300 euros pendant les soldes. Avec son look sportif, ses équipements fiables et son assistance électrique discrète, c’est l’une des meilleures affaires du moment.

Nakamura E-Summit 700, un vélo polyvalent et performant

Ce modèle arbore un design sportif avec des lignes droites et un style nerveux. Il se révèle parfait pour ceux qui veulent avoir le look VTT, même en ville. Mais c’est surtout en dehors des sentiers battus que le Nakamura E-Summit 700 d’Intersport révèle son potentiel. Il dispose d’une fourche avec un débattement de 120 mm et de pneus de 27,5 pouces. Avec ces derniers, sans oublier les suspensions avant, vous roulerez confortablement sur les chemins de randonnée, en campagne ou en forêt.

La selle rembourrée absorbe par ailleurs les chocs de manière efficace. D’autre part, les poignées améliorent l’ergonomie générale du vélo. Avec un poids de 20,4 kg, le Nakamura E-Summit 700 en promo chez Intersport bénéficie également d’une bonne adhérence. D’autant plus que ce vélo tout-terrain électrique reste facile à piloter.

Le modèle 2024 a quelque peu évolué, notamment avec une batterie mieux intégrée au cadre. Elle conserve néanmoins les éléments clés qui ont fait son succès. Le E-Summit 700 serait en outre le meilleur VTT électrique disponible à moins de 1 000 euros. Il doit ce titre à son équipement de qualité et à sa motorisation cohérente. Il possède aussi un afficheur plus moderne, bien que basique.

Pourquoi craquer pour ce VTT électrique d’Intersport ?

En temps normal, Intersport vend le vélo tout-terrain électrique Nakamura E-Summit 700 à 1 199 euros. Pendant les soldes actuelles, ils le proposent à 899,99 euros ! Voilà une excellente affaire, d’autant plus que vous pouvez potentiellement profiter d’une aide de l’État lors de l’achat. Elle fera baisser encore plus le prix de votre VTT.

D’un autre côté, ce vélo embarque un moteur de 250 W avec un capteur de couple de 45 Nm situé dans le moyeu arrière. Celui-ci est optimisé par une transmission à 7 vitesses. La puissance du Nakamura E-Summit 700 d’Intersport est ainsi correcte sur les routes accidentées et en ville. Quant aux freins à disque hydrauliques, ils accentuent l’efficacité du freinage. Et en ce qui concerne l’autonomie, elle est d’environ 55 km dans de bonnes conditions. Pour ce prix, difficile de trouver mieux !

