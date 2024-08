Le Cargo Verso de Toyota, la nouvelle alternative parfaite à la voiture en ville !

Conduire les enfants à l'école, aller au travail ou faire les courses sont des tâches qu'un bon nombre de personnes effectuent en voiture. Mais que diriez-vous de les faire en vélo cargo Toyota ?

C'est une alternative récemment adoptée par de nombreux particuliers désirant rouler de manière plus verte, sans toutefois négliger tous les aspects de la sécurité sur les routes. Voici de quoi il retourne.

Un moyen de transport pratique

Envisager d'enfourcher un vélo électrique pour se déplacer en centre-ville est une bonne initiative. Mais qu'en est-il de transporter des charges ? Eh bien, le Toyota Cargo Verso peut s'en occuper. C'est un nouveau moyen de transport pratique, conçu pour toute la famille.

Il s'agit d'un vélo cargo qui peut très bien remplacer l'usage de la voiture pour des trajets sûrs. Conduit par un adulte, ce type d'engin possède un look assez atypique, mais ses capacités sont surprenantes.

La solution de mobilité urbaine et utilitaire la plus adaptée

Pour les personnes qui vivent dans les centres urbains, le vélo cargo de Toyota est un véhicule en passe de remplacer la voiture. Il a été créé par la marque japonaise en partenariat avec le fabricant français Douze Cycles.

En plus d'être un vélo cargo capable de transporter un grand nombre de charges, c'est aussi un véhicule électrique. De ce fait, celui ou celle qui le conduit n'a pas à fournir de gros efforts pour le faire avancer car son moteur s'en charge. Officiellement, il porte le nom de Cargo Verso. Et en France, il s'avère qu'il est disponible à la LOA (49 mois) à partir de 79 euros par mois.

Le vélo cargo de Toyota, un très bon transporteur

En termes de design, le Cargo Verso fait penser à une drôle de plate-forme qui a été couplée à un vélo. Le plateau fait 85 cm de long et il est plutôt résistant. Sans compter le poids du conducteur, le Cargo Verso peut transporter 100 kg de charge.

Mais en option, il est possible d'installer une caisse de stockage devant vous sur le plateau. Cet élément porte le nom de Wide Box. Elle est à fixer sur le plateau. C'est un contenant ayant une capacité de 270 litres pourvue d'un couvercle.

Il est possible d'y mettre vos courses et même vos enfants. Toyota a prévu ce cas, car il est possible d'y installer deux sièges enfants, avec ceintures, et même une canopy. De cette manière, ils seront bien assis et protéger des intempéries et du vent.

Sinon, il est également faisable d'équiper ce vélo d'un porte-bagages à l'arrière. De cette manière, vous pouvez transporter des charges supplémentaires si l'avant du vélo est déjà rempli.

Un véhicule puissant

Ensuite, équipé d'un moteur Yamaha PW-X3, le vélo cargo de Toyota possède un couple maximal de 85 Nm. Cela signifie donc que c'est un véhicule grandement tracté afin que son conducteur ne se fatigue pas en roulant. Et cela garantit également son confort et sa sécurité.

Par la suite, le moteur est ravitaillé par une batterie de 500 watts. Elle peut tenir sur 100 km sans faillir. Puis, elle est amovible. C'est pour faciliter la recharge à domicile ou au bureau si nécessaire. Il faut seulement veiller à laisser le vélo en extérieur.

