L’autonomie de ces 3 voitures électriques fond comme neige au soleil sur autoroute !

Les fabricants de véhicules électriques mettent généralement en avant l’autonomie comme un atout majeur. Alors que certaines voitures électriques promettent 600 km par charge, une fois sur l’autoroute, l’autonomie baisse jusqu’à 300 km. Effectivement, les conditions réelles de conduite révèlent une baisse significative et contrariante pour les conducteurs.

Voitures électriques, une autonomie qui va de 600 à 300 km

Les chiffres que les constructeurs affichent peuvent induire en erreur. Sur autoroute, la consommation énergétique d’une auto augmente considérablement. Plusieurs facteurs contribuent à cette réalité. Je citerais notamment la vitesse élevée, l’absence de freinage régénératif, et la résistance aérodynamique accrue.

Par exemple, des voitures électriques censées offrir plus de 600 km d’autonomie parviennent à peine à 300 km sur autoroute. C’est le cas du Renault Scenic lorsqu’il roule à 130 km/h. Le Peugeot e-3008, quant à lui, perd 43 % de son autonomie. Il passe de 525 km à seulement 311 km en situation réelle. En revanche, le Tesla Model Y, avec une autonomie annoncée de 455 km, parcourt 315 km sur autoroute. Ces chiffres montrent que l’autonomie effective peut être drastiquement inférieure à celle annoncée.

Trois modèles reconnus qui font cependant la différence

L’autonomie de toutes les voitures électriques ne passe pas de 600 à 300 km. Les véhicules sont inégaux face à cette problématique. Des modèles comme le Tesla Model 3 se distinguent par leur efficacité énergétique. Elle affiche une consommation de 17 kWh/100 km dans des conditions optimales. Cela lui permet de parcourir plus de 300 km entre deux recharges.

Ces performances de la Model 3 vont au-delà de celle de la plupart des SUV. En revanche, des véhicules plus lourds comme le e-3008 souffrent davantage. Cela illustre l’impact du poids et de la conception sur l’autonomie.

Ainsi, certaines voitures électriques voient leur autonomie chuter de 600 à 300 km sur autoroute. Par conséquent, la recherche d’informations est encore plus indispensable. Je m’adresse donc aux futurs acheteurs ! Pensez à bien vous renseigner et évitez de vous fier uniquement aux chiffres officiels. Comparez les performances réelles et considérez vos besoins en matière d’autonomie.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.