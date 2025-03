La nouvelle McLaren hybride surpasse les anciennes hypercars

L’hypercar hybride McLaren W1 est la dernière-née du constructeur britannique. Elle redéfinit les standards avec son impressionnant groupe motopropulseur hybride et son design qui s’inspire de la Formule 1. Cette nouvelle supercar se limite à 399 exemplaires et incarne l’aboutissement de décennies d’innovation et de savoir-faire en ingénierie automobile.

La puissance de l’hypercar hybride de McLaren

Au cœur de la W1 se trouve un tout nouveau moteur hybride V8 MHP-8 de 4,0 L à double turbocompresseur. Il délivre une puissance combinée de 1 275 PS (1 258 CV). Le moteur à combustion interne génère 928 PS (915 CV), tandis que le module électrique fournit 347 PS (342 CV). Avec cette configuration, la W1 accélère de 0 à 200 km/h en 5,8 s, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 350 km/h. Le rapport poids/puissance de 911 PS par tonne est le plus élevé jamais atteint par une McLaren, grâce à un poids de 1 399 kg.

Malgré la puissance phénoménale de ce modèle de hypercar hybride, McLaren a opté pour une transmission aux roues arrière. La marque s’appuie sur son expertise en Formule 1 pour assurer une tenue de route précise et une expérience de conduite pure. La W1 dispose en outre d’une direction hydraulique et d’une suspension à double triangulation avec amortissement adaptatif. Elle possède également des freins en carbone-céramique, tous configurables selon les modes de conduite disponibles : Confort, Sport, Race et Race+.

Design aérodynamique et innovations technologiques

L’aérodynamique de cette hypercar hybride de McLaren s’inspire directement de la Formule 1. On y retrouve d’ailleurs des éléments actifs tels que l’aileron arrière McLaren Active Long Tail. Il est capable de s’allonger jusqu’à 300 mm pour optimiser la force d’appui ainsi que la traînée en fonction de la vitesse et du mode de conduite. En mode Race, la W1 peut générer jusqu’à 1 000 kg de force d’appui. Cela améliore ainsi la stabilité et la maniabilité à haute vitesse.

La monocoque en fibre de carbone Aerocell intègre directement les sièges de l’hypercar hybride McLaren W2. L’empattement est donc plus court et l’air circule mieux. Les portes anédriques, ou portes papillon, libèrent par ailleurs de l’espace pour des lames aérodynamiques intégrées.

Cette voiture hybride a également un intérieur épuré, avec un écran multimédia de 8 pouces compatible avec Apple CarPlay. À cela s’ajoute un volant à fond plat doté de boutons pour les réglages de Boost et d’aérodynamisme. Des sièges baquets fixes recouverts de tissu complètent l’ensemble, pour un soutien lombaire optimal.

