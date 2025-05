La DAB 1αX : derrière ce nom se cache la nouvelle moto off-road de Peugeot

Avec la DAB 1αX, Peugeot Motocycles signe sa première incursion dans l’univers des motos électriques off-road.

Ce scrambler français, fabriqué artisanalement à Beaulieu Mandeure, vient casser les codes. Avec un design affûté, une puissance de pointe et des partis pris technologiques inédits, cette nouvelle moto off-road de Peugeot a beaucoup à offrir. On attend impatiemment ce modèle, promis à un avenir brillant sur les chemins comme en ville.

Un concentré d’innovation et de caractère

La DAB 1αX impressionne notamment par sa fiche technique de haut niveau et son souci du détail. Elle dispose d’un moteur brushless développant jusqu’à 31 CV (22,7 kWc) et un couple de 395 Nm à la roue. Cette nouvelle moto off-road de Peugeot présage alors des accélérations franches et un vrai plaisir de pilotage.

Sa batterie lithium-ion de 7,1 kWh (6,2 kWh utiles) affiche en outre jusqu’à 150 km d’autonomie urbaine. Quant à la vitesse de pointe, elle atteint 130 km/h. Sur le plan technologique, la DAB 1αX embarque un écran LCD et des assistances de conduite (Eco, Street, Sport, Boost Nitro, Marche arrière). À cela s’ajoute un freinage Brembo avec ABS et une transmission par courroie carbonet DAB x Gates.

Côté châssis, cette nouvelle moto off-road signée Peugeot mise sur une double collaboration. D’une part, des suspensions réglables DAB x Paioli avec traitement or TIN. D’autre part, des pneus Pirelli Scorpion Rally STR, pensés pour l’asphalte comme pour la terre. Les éléments de carrosserie en carbone recyclé Airbus et la selle Alcantara témoignent en outre d’un vrai parti pris éco-responsable et premium. La fabrication française et la possibilité de personnalisation via le DAB Custom Studio renforcent son exclusivité.

Une nouvelle moto off-road signé Peugeot pour l’outdoor urbain

Plus qu’un simple modèle, la DAB 1αX incarne la vision d’un deux-roues électrique polyvalent. Il est d’ailleurs prêt à bousculer la mobilité urbaine et l’aventure tout-terrain. Cette moto est, par ailleurs, légère (125 kg) et accessible avec le permis auto (catégorie L3e-A). Elle vise aussi bien les passionnés de sensations que les novices en quête d’un véhicule stylé, sécurisé et simple à recharger. Peugeot a effectivement fait en sorte que vous puissiez recharger cette moto off-road via une prise domestique ou type 2.

Son positionnement innovant, entre art, technique et conscience environnementale, lui ouvre un avenir prometteur. En réconciliant plaisir de conduite et engagement green, la DAB 1αX de Peugeot pose les bases de ce que pourrait être la moto off-road de demain. Si Peugeot et DAB Motors ont réussi leur pari, c’est surtout parce qu’ils ont compris que l’électrique devait aussi rimer avec désir et caractère.

