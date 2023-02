Ces impacts des véhicules électriques que personnes n’attendaient

D’ici 2030, les véhicules à moteur à combustion interne vont être remplacés par les versions électriques. Qu’il s’agisse d’une voiture, d’une moto ou d’un scooter, ces véhicules à assistance électrique auront des impacts sur notre expérience de conduite.

Cette transition joue un rôle essentiel dans le processus visant à réduire les émissions de CO2. En effet, les véhicules électriques ne produisent pas d’effet de serre et réduisent la dépendance du monde aux combustibles fossiles. Cependant, ils ne s’intègrent pas bien dans l’infrastructure de transport actuelle. Découvrez 5 impacts des véhicules électriques auxquelles personne ne s’attendait.

Si l’absence de bruit devient un inconvénient

À vive allure, le contact des pneus de la voiture avec la route engendre des bruits importants. Cela explique en grande partie la raison pour laquelle les autoroutes sont bruyantes.

Quand une voiture roule à petite vitesse, le seul son associé à son existence est celui de son moteur. À pied ou à vélo, on se fie bien souvent à ce bruit pour savoir si on peut traverser en toute sécurité.

Cependant, étant donné que les véhicules électriques utilisent peu de composants mobiles, ceux-ci sont particulièrement silencieux. L’une des conséquences inattendues des véhicules électriques, bien qu’ils contribuent à réduire les nuisances sonores, consiste en ce qu’ils risquent de causer de nombreux accidents.

Poids des véhicules électriques

Les décideurs politiques et les leaders de l’industrie devraient tenir compte d’un autre impact inattendu dans leurs efforts pour accélérer la transition vers les véhicules électriques.

Par rapport à ses homologues standards, les moyens de transport électriques, même les deux roues comme les motos et les scooters, peuvent être plus lourds. Les fabricants tentent de trouver des moyens de pallier ce problème, par exemple en intégrant les batteries aux structures du véhicule. Cependant, ces kilos supplémentaires risquent de générer de graves dangers. Même s’ils offrent une meilleure protection aux passagers, les véhicules plus lourds présentent un danger bien plus grand encore pour les passagers et les piétons.

Les véhicules classiques étant déjà responsables d’un grand nombre d’accidents et à peu près du même nombre de décès, la multiplication des VE encore plus lourde n’arrangera rien.

Des impacts inattendus liés aux conditions météorologiques

À l’instar d’une batterie de smartphone, la réaction chimique alimentant la batterie lithium-ion d’une voiture ralentit à basse température. Pour compliquer les choses, souvent, la batterie joue un autre rôle en réchauffant la cabine du véhicule. La voiture peut toujours rouler par temps froid, toutefois, certains recommandent de choisir une version munie d’une pompe à chaleur.

Les conditions météorologiques soulèvent d’autres problèmes. Après un ouragan, les batteries, même des meilleures voitures électriques, risquent de se noyer, augmentant ainsi le risque de voir la batterie s’enflammer et provoquer une explosion. Si les incendies impliquant les VE sont extrêmement dangereux, ils restent moins fréquents que ceux de véhicules thermiques

Vitesse

Les VE modifient les mécanismes de conduite, y compris les fortes accélérations. Tandis que les véhicules à moteur thermique attendent que la puissance soit transmise par la chaîne de traction pour faire tourner les roues. Ceux des VE envoient directement cette puissance aux roues.

La vitesse des véhicules électriques a des impacts auxquels nous ne nous attendions pas. En effet, en conduisant, on tient compte implicitement du délai de démarrage du véhicule. Comme les versions électriques sont plus rapides au démarrage, il faudra s’y adapter. Les cyclistes et les piétons font les mêmes calculs quand ils évaluent le temps qu’il leur faudra pour traverser la rue. Grâce à cette accélération hyper rapide, il faudra faire beaucoup plus attention.

Réparation et entretien

Qu’il s’agisse d’une moto, d’un scooter ou d’une voiture, les VE nécessitent en principe un minimum d’entretien. Pourtant, ils sont très informatisés. Ils peuvent donc être réparés par over-the-air, un processus simple comparable à la mise à jour des systèmes d’exploitation du smartphone. Mais l’essor des VE entraîne des problèmes liés aux réparations, notamment en raison de la rareté des mécaniciens spécialisés dans la maintenance de la batterie.

Une autre caractéristique intéressante tient au fait que les VE dépendent entièrement de logiciels. Si télécharger un logiciel correctif peut être plus simple, la multiplication des mises à jour » over-the-air » augmente le risque d’apparition de bugs. Cela crée des difficultés supplémentaires qui n’existaient pas auparavant.

Ces impacts inattendus ne signifient pas que les véhicules électriques ne sont pas performants. Elles témoignent du fait que les rues, les villes et même les habitudes des conducteurs ont été adaptées à la motorisation thermique.

En fait, les VE constituent un nouveau type de véhicule, équipé de capteurs puissants et d’ordinateurs encore plus puissants. Elles possèdent toutes sortes de caractéristiques étonnantes, comme des freins qui nécessitent moins d’entretien. Les VE sont également très rapides et silencieux.

Si vous souhaitez trouver le meilleur deux-roues électrique répondant à vos besoins, nous vous proposons de découvrir notre top des meilleures motos et scooters électriques.

