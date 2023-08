F77 Space Edition, une moto électrique sortie tout droit d’un film de science-fiction

Ultraviolette a annoncé le lancement de sa variante de moto électrique la plus avancée, la F77 Space Edition. L’exclusivité étant au centre de l’attention, cette moto électrique est limitée à seulement 10 unités.

Ultraviolette continue d’élargir sa gamme de modèles et vient d’introduire la F77 Space Edition. Cette moto électrique en édition limitée se situe au sommet de la gamme en termes de caractéristiques et de performances. Seuls 10 exemplaires sont disponibles.

F77 Space Edition : moto électrique la plus avancée

Ultraviolette a lancé la F77 Space Edition, faisant un pas de géant vers le futur. En ce qui concerne les performances, cette moto électrique présente une légère augmentation de puissance par rapport à la version standard. Elle intègre un moteur de 30,2 kilowatts. Ce dernier développe environ 40 chevaux et 100 Nm de couple.

La F77 Space Edition atteint une vitesse de pointe de 152 km/h. Ses batteries offrent une autonomie impressionnante de 307 kilomètres en une seule charge. Il est toutefois important de noter que l’autonomie réelle varie en fonction du style de conduite, du terrain et des conditions climatiques.

Ce qui distingue la F77 Space Edition, ce sont les caractéristiques qui séduisent la génération des technophiles. En fait, elle se compose d’un écran TFT de cinq pouces, de multiples modes de conduite, d’une connexion Wi-Fi et d’un couplage avec un smartphone. Autant d’éléments qui font de cette moto un symbole de la mobilité de demain.

La F77 Space Edition évoque une sensation de science-fiction

En termes de style et de design, la F77 Space Edition est très similaire aux modèles F77 Recon et Standard. Toutefois, elle se démarque par sa couleur unique, le Cosmic White, avec une finition bicolore blanche et orange qui donne une impression de science-fiction. En effet, cette couleur surnaturelle donne l’impression que la F77 Space Edition provient d’un décor de la Star Wars.

La Space Edition ne se contente pas d’un look futuriste. Ultraviolette affirme avoir utilisé des matériaux de qualité aérospatiale pour la construction de la F77 Space Edition. Il s’agit notamment d’aluminium de qualité 7075 pour la carrosserie du vélo, ainsi que d’une peinture spéciale résistante aux UV. De plus, la moto de l’édition spéciale est livrée avec une clé en aluminium.

Il conserve la même carrosserie pointue et audacieuse, le même phare LED angulaire et les grands carénages avant qui abritent le fonctionnement interne électronique de la moto.

Produite à seulement 10 exemplaires, cette moto constitue un luxueux mélange d’esthétique et de fonctionnalité.