Exclusivité chez Decathlon ! Le vélo électrique YEEP.ME CITY First est remisé de 600 euros !

Voici un bon plan exceptionnel chez Decathlon : le vélo électrique YEEP.ME CITY First à 600 euros en moins !

Decathlon frappe fort avec sa promotion sur le vélo électrique YEEP.ME CITY First. Le modèle bénéficie effectivement d’une remise de 600 euros par rapport à son prix initial. Une opportunité à saisir rapidement pour s’équiper d’un vélo électrique français de qualité à prix cassé.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Un vélo électrique français pensé pour la ville

La conception et l’assemblage de ce vélo urbain élégant se fait en France. On peut donc s’attendre à une fabrication soignée et un suivi qualité optimal. Le vélo YEEP.ME CITY First en vente chez Decathlon arbore en outre un style classique avec une finition bleu métallisé mate. Une selle, des poignées et des flancs de pneus marron rehaussent le tout.

Ce deux-roues électrique dispose par ailleurs d’un cadre bas ouvert. Celui-ci facilite grandement la montée et la descente. Ceci rend ainsi son utilisation particulièrement pratique pour tous les gabarits.

Le véhicule possède aussi un puissant moteur arrière de 250 W avec un couple de 45 Nm. À cela s’ajoute une transmission Shimano à 7 vitesses. Avec cet équipement, le vélo YEEP.ME CITY First signé Decathlon vous procure une assistance efficace même dans les montées.

Et n’oublions pas sa batterie amovible de 10,4 Ah grâce à laquelle on a une autonomie qui va jusqu’à 80 km. Elle rend le vélo idéal pour les trajets quotidiens en ville. Les roues de 26 pouces améliorent quant à elles la maniabilité et le confort sur les surfaces urbaines.

Pourquoi craquer pour le YEEP.ME CITY First ?

Normalement, le prix de ce vélo électrique s’élève à 1299 euros. Mais grâce à la remise de Decathlon, il est aujourd’hui accessible à 699 euros. C’est donc près de 46 % de réduction sur le prix initial. À ce tarif, le YEEP.ME CITY First de Decathlon devient accessible à un large public.

Les fonctionnalités connectées ajoutent également une valeur considérable au vélo. Citons notamment : déverrouillage moteur par badge NFC, application dédiée et système d’alarme intégré qui se déclenche en cas de mouvement non autorisé. D’habitude, ces technologies sont exclusives aux modèles haut de gamme. C’est pourquoi la promotion de Decathlon sur le YEEP.ME CITY First est un véritable coup de maître.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn