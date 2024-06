Ducati dévoile le Futa All Road : un e-bike pour tous les chemins

Ducati présente le Futa All Road, un e-bike conçu pour ceux qui aiment explorer des chemins variés. Ce nouveau vélo électrique offre des performances impressionnantes et une polyvalence exceptionnelle.

Le Futa All Road est un gravel e-bike confortable, idéal pour les longues randonnées. Il est parfait pour ceux qui veulent échapper au trafic et profiter des routes panoramiques. Ce vélo permet de choisir son itinéraire à chaque bifurcation pour vous offrir une liberté totale.

Zoom sur le Futa All Road

Endurance et élégance

Le cadre du Futa All Road est conçu pour les sports d'endurance. Inspiré du modèle Futa AXS, il présente un moteur dans le moyeu et une batterie intégrée. Le design inclut des accents rouges GP et un look carbone visible, typique de Ducati.

Le moteur FSA System HM 1.0 offre 250W et 42Nm de couple. Il dispose de 5 niveaux d'assistance pour une puissance douce et naturelle. L'application FSA permet de suivre les statistiques de conduite et l'état de la batterie. Une extension d'autonomie est disponible pour des distances encore plus longues.

Un vélo léger et aérodynamique

Le cadre monocoque en fibre de carbone UD rend le vélo très léger. Le haubanage arrière compact réduit la résistance aérodynamique pour assurer le confort et la vitesse. Le Futa All Road pèse seulement 12,4 kg en taille M.

Confort et contrôle

Le guidon FSA K-WING AGX Carbon, conçu pour le gravel, offre une meilleure ergonomie et une position plus naturelle du poignet. Les pneus Vittoria Terreno Dry, avec des sections différenciées, assurent confort et sécurité sur tous les terrains. La selle est une Selle Italia SLR Boost.

Le vélo est équipé du groupe SRAM Rival eTap AXS, avec des freins hydrauliques puissants et un changement de vitesse électronique sans fil. Les roues Vision AGX 30 avec jantes en fibre de carbone améliorent la performance.

Kit de sac à vélo inclus

Pour les longues aventures, le Futa All Road est livré avec un kit de sac à vélo composé de trois sacoches Skuad. Ces sacoches imperméables maximisent l'espace de rangement sans compromettre la maniabilité.

Le Futa All Road enrichit la gamme de vélos électriques Ducati, qui inclut déjà le Futa AXS e-road et plusieurs e-mtbs. Disponible en quatre tailles, de S à XL, il sera en vente à partir de juin 2024. Il peut être commandé chez les concessionnaires Ducati et en ligne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

