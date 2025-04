Découvrez ces 6 scooters à 3 roues qui allient équilibre et robustesse

Êtes-vous actuellement à la recherche de scooters à 3 roues qui allient performance et stabilité ? Alors, je vous propose 6 différents modèles.

Les scooters à 3 roues sont de plus en plus populaires et forment un parfait équilibre entre confort, sécurité et fonctionnalité. En 2025, plusieurs modèles innovants se démarquent par leur robustesse et leur design moderne. Si vous cherchez des scooters à trois roues performants et stables, vous pouvez choisir parmi les suivants.

Yamaha Tricity, la mobilité urbaine en toute légèreté

Ce modèle brille par sa compacité et son agilité, en particulier pour les environnements urbains exigus. Ces scooters à 3 roues sont, en outre, disponible avec plusieurs motorisations, dont un moteur 125 cm3 adapté aux débutants. Le système de basculement unique du véhicule rend par ailleurs la conduite sécurisée. Son plancher plat et son positionnement léger en font également une option accessible pour tous les conducteurs.

Peugeot Metropolis, le style à la française en troies roues

Ce scooter, 100 % français, séduit par son esthétique soignée et ses trois déclinaisons adaptées à différents besoins. Il s’équipe d’un moteur 400 cm3 monocylindre à refroidissement liquide. Parmi les meilleurs scooters à 3 roues de l’année, il vous fait profiter d’un bon équilibre entre puissance et maniabilité. À cela s’ajoutent des options intelligentes telles qu’un écran numérique moderne et une signature lumineuse inspirée des voitures Peugeot.

Piaggio MP3, parmi les meilleurs scooters à 3 roues

Parmi les incontournables pour les amateurs de ces scooters, on compte aussi le Piaggio MP3. Son plus grand atout, c’est sans doute son concept pionnier dans ce segment. Disponible avec un moteur de 530 cm3, il excelle aussi bien en ville que sur de plus longues distances. Ce modèle de scooters à 3 roues se distingue en outre par sa suspension avant exclusive qui fournit une stabilité inégalée dans les virages.

Harley-Davidson Freewheeler, luxe et charme indomptable

Pour les passionnés de motos iconiques, le Harley-Davidson Freewheeler est un choix luxueux et audacieux. J’avoue qu’il ressemble plus à un trike qu’à un scooter traditionnel. Cela n’empêche que ce modèle est extrêmement confortable et sa stabilité est inégalée sur tous types de routes. Ce scooter à 3 roues dispose par ailleurs d’un moteur Milwaukee-Eight V-Twin. Il arbore aussi un design classique, ce qui ajoute une touche unique au segment trois roues.

Can-Am Ryker, l’aventure sportive sur trois roues

Ce modèle est un véritable OVNI parmi les scooters à 3 roues, grâce à son design sportif et audacieux. Il se munit de moteurs puissants Rotax qui vont de 600 à 900 cm3. Le Can-Am Ryker incarne ainsi une approche plus tournée vers les loisirs et l’aventure. Avec ce scooter hybride, l’expérience de conduite est dynamique. C’est d’ailleurs le modèle parfait pour ceux qui veulent transformer leur trajet quotidien en voyage excitant.

Kymco CV3, des scooters à 3 roues pour des sensations fortes

Voici le meilleur véhicule de cette sélection et un des plus impressionnants disponibles en 2025. Animé par un moteur bicylindre de 550 cm3, ce scooter à 3 roues est d’une puissance exceptionnelle. D’autant plus que la conduite est aussi stable que confortable. Son design agressif, son châssis robuste et son équipement de pointe en font une excellente option pour les fans de sensations fortes et de technologie. Voici en outre notre top des meilleurs scooters électriques à 3 roues.

