Avant de retourner dans Star Trek, Zachary Quinto revient dans Brilliant Minds saison 2

Si vous connaissez la série médicale Brilliant Minds, bonne nouvelle, elle aura une saison 2! NBC a officiellement annoncé le renouvellement de la série. Cela permet à Zachary Quinto de revenir dans le rôle du neurologue Oliver Wolf.

Abordant un aspect souvent oublié de la médecine, cette série, bien que qualifiée de “woke” aborde une thématique innovante pour une série de ce type.

Une intrigue inspirée des faits réels

Brilliant Minds, créée par Michael Grassi, s’inspire de la vie du neurologue Oliver Sacks et de ses ouvrages de non-fiction. Il y a The Man Who Mistook His Wife for a Hat et An Anthropologist on Mars.

Sinon, la série se distingue par son approche unique des cas médicaux. En effet, le personnage d’Oliver Wolf à la tête d’une équipe d’internes au Bronx General Hospital est capable de repousser les limites de la médecine pour citer les mots du trailer.

Il propose des traitements peu orthodoxes mais très efficaces pour des cas complexes. D’un patient souffrant d’expériences extracorporelles à un autre luttant contre des problèmes de mémoire, le Dr Wolf n’abandonne personne.

NBC Has Finally Decided If ‘Brilliant Minds’ Will Get a Season 2 https://t.co/MlqSQY2UMY — Collider (@Collider) May 12, 2025

Le cast de la saison 1, encore dans la suite ?

La première saison a non seulement mis en avant la performance de Zachary Quinto, plus souvent connu pour avoir interprété Spock dans Star Trek.

Mais il ne faut pas sous-estimer le casting de la série. Parmi les membres de l’équipe médicale, on retrouve de jeunes acteurs comme Ashleigh LaThrop, Tamberla Perry, Spence Moore II, Alex MacNicoll et Teddy Sears. Puis, il y a Aury Krebs, Rainbow Sun Francks, Donna Murphy, Alex Ozerov-Meyer, Mandy Patinkin et Julia Chan.

Pour suivre, la série a également bénéficié de la participation de stars invitées, dont Susan Bay Nimoy, la veuve de la légende de Star Trek, Leonard Nimoy.

Quoi de neuf pour Zachary Quinto ?

En parallèle de Brilliant Minds saison 2, Zachary Quinto ne chôme pas. Il a récemment rejoint la distribution de la série limitée The Artist, qui se déroule à l’âge d’or et explore la résolution de meurtres et de mystères.

Cette série de sept épisodes met également en vedette des acteurs de renom tels que Mandy Patinkin, Patti LuPone, Danny Huston, Janet McTeer et Hank Azaria. La sortie de The Artist est prévue pour la fin de l’année, ajoutant une nouvelle corde à l’arc déjà bien garni de l’acteur.

Une saison 1 à succès

La première saison de Brilliant Minds a été bien accueillie et est disponible en streaming sur Warner TV. Les intrigues captivantes et les performances solides des acteurs ont permis à la série de se démarquer dans un paysage télévisuel saturé.

Les cas médicaux intrigants et les interactions entre les personnages ont su captiver les téléspectateurs. De ce fait, l’attente de la saison 2 de Brilliant Minds est d’autant plus palpitante.

Pour ceux qui souhaitent rattraper leur retard, la saison 1 de Brilliant Minds est à voir. Vous pourrez alors vous plonger dans les mystères médicaux et les drames humains qui font le charme de la série avant le lancement de la nouvelle saison.

