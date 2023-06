Star Trek vs Star Wars : quelle franchise intergalactique est la meilleure ?

Dans le monde de la science-fiction, deux entités dominent : Star Wars et Star Trek. Tous deux sont basés sur la science et impliquent des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres. En 1966, la série télévisée Star Trek a été créée, et cela a contribué à l’apparition des célèbres films Star Wars. Sans ces deux univers, les films Star Wars n’auraient pas de scénario, car Star Trek l’a influencé. Quelle est donc la meilleure franchise, voyons cela ensemble : Star Trek vs Star Wars.

Différences entre Star Wars et Star Trek

Star Trek comprend 13 titres, le premier film étant sorti en 1979, et le plus récent étant Star Trek Beyond en 2016. Les films Star Trek ont une histoire qui se poursuit d’un film à l’autre. Par conséquent, il est conseillé de les regarder pour ne pas être exclu. Tant Star Wars que Star Trek se déroulent dans l’espace et sont centrés sur la science. Malgré tout, ils sont différents.

Star Wars, créé par George Lucas, est une épopée spatiale se déroulant dans une galaxie lointaine. Son scénario repose sur la lutte entre le bien et le mal. La Force est l’élément central, une énergie puissante créée par toute forme de vie et tout dans l’univers. En outre, il s’agit d’une fantasy scientifique.

Star Trek, créé par Gene Roddenberry, est une franchise médiatique de science-fiction axée sur la technologie et ses possibilités. Elle se concentre sur la vie dans l’espace et l’exploration de nouvelles civilisations. Il s’agit de découvrir des endroits où aucun homme n’est jamais allé.

Popularité de Star Wars et Star Trek

Star Wars et Star Trek valent tous deux la peine d’être regardés, surtout si vous êtes fan de science-fiction, car ils sont divertissants. Star Wars compte une large base de fans de science-fiction. Les valeurs morales présentes dans l’histoire, comme l’amour, la famille et l’espoir, rendent Star Wars plus divertissant.

Les films contiennent de l’action, des histoires divertissantes et des leçons que tout le monde peut retenir. Il existe une grande quantité de contenu disponible pour Star Wars, tels que des romans, des bandes dessinées et des livres.

Quant à Star Trek, l’une des raisons de sa popularité est qu’il porte l’espoir en lui. Il montre un monde d’une civilisation pleine d’espoir pour les humains, où la science et le désir d’exploration sont les moteurs.

Star Trek présente des histoires plus humanistes, créées par Gene Roddenberry avec une vision d’humains parfaits et d’un avenir prometteur. Les dialogues sont divertissants et montrent l’intelligence de l’auteur, tout comme les intrigues captivantes.

Choix entre Star Wars et Star Trek

Dans la bataille entre Star Trek vs Star Wars, les deux univers offrent un divertissement excitant. Star Wars est un véritable frisson qui donne envie d’en voir plus. Star Trek est considéré comme plus mature.

Il offre des films et des séries captivants. Ils reflètent la possibilité d’un changement et d’un avenir meilleur. Star Trek propose des leçons que l’on peut appliquer dans la vie quotidienne. D’autre part, Star Wars offre des citations et des histoires. Ces dernières peuvent contribuer à la formation d’une famille.

En somme, ces deux franchises sont toutes deux excellentes. Elles se complètent et définir un gagnant entre Star Trek vs Star Wars dépend surtout du goût et des envies de chacun.